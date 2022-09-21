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高雄市議員參選人旗幟遭割破　男遭逮辯稱「試用新水果刀利不利」

▲▼苓雅競選旗幟遭破壞 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方逮捕涉嫌破壞市議員參選人旗幟的蘇男（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

民進黨高雄市苓雅、前金、新興區市議員參選人湯詠瑜的2支競選旗幟，昨（20）日晚間傳出遭人割壞，苓雅警分局獲報後，調閱監視器畫面鎖定顏姓男子（55歲）涉案，將他緝捕到案，顏男坦承犯行，但辯稱自己只是酒後測試一下新買的水果刀「利不利」，警方在訊後依違反選罷法、毀損罪嫌將顏男移送偵辦。

▲▼旗幟遭割破 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲民進黨高雄市議員參選人湯詠瑜的2支競選旗幟遭割破。（圖／湯詠瑜競選團隊提供）

苓雅警分局表示，昨日晚間10時許獲報，湯詠瑜位於漢陽街一處住宅前擺設的2支競選旗幟，疑似遭人以利器毀損。

警方獲報後隨即趕赴現場並報請高雄地檢署檢察官偵辦。專案小組成員在調閱監視器及訪查周遭，發現昨天中午12時許，一名顏姓男子形跡可疑，行經該處，涉嫌重大，警方將他緝捕到案後，也在他身上找到隨身攜帶的水果刀。

▲▼苓雅競選旗幟遭破壞 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方逮捕涉嫌破壞市議員參選人旗幟的蘇男（右）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查時，顏男遂坦承犯行。表示上個禮拜在某家五金百貨店購買了一隻新的水果刀，昨天酒後經過該處，突然一時興起想試用新購刀具鋒利度，遂持刀割破選舉宣傳旗幟，初步清查並無政治意圖，全案訊後依違反公職人員選舉罷免法及刑法毀損罪嫌函送高雄地檢偵辦。

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