高虹安論文有多猛？「被引用4000次」等級曝　寫過的全驚呆

▲高虹安表示，她的論文著作最高被引用超過4000次。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣民眾黨新竹市長候選人、立委高虹安20日被爆論文涉及抄襲，高虹安對此召開記者會駁斥，強調自己的學歷之外，還秀出博士論文畫面，稱她的論文著作最高被引用超過4000次。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，看了自己投稿某期刊的論文，引用次數卻只有3，忍不住問卦「Paper被引用4000次很屌嗎？」

這位網友20日晚上在PTT發文，文中表示，「小弟去翻我之前投在某個野雞期刊上的paper，引用次數3，應該都是我學弟妹QAQ。今天聽到有某個人說她paper被引用4000多次，這樣很屌嗎？」貼文一出，馬上有人在留言處直呼，「這數字有點可怕」、「很可怕的數字。」

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到底可怕在哪？不少網友紛紛說明，或給出比喻，「我的才2位數……破千是怎麼寫的」、「大概是從台里長一路選到美國州長沒輸過那麼難」、「還好，個位數一堆而已 = =」、「引用跟被閱讀是天差地遠，引用是認證」、「這數字代表該論文在該領域屬於指標性文章，每篇寫到相關主題的論文幾乎都會引用，超強。」

還有人驚呼，「基本上就是讀那領域老師會叫你先看一遍」、「引用破千，表示讀過這篇論文的人有好幾萬欸」、「八成的論文都是0引用」、「引用會隨著領域關注度下降而逐漸增幅趨緩，所以4000次以上代表算非常權威。」其中，有網友還翻出總統蔡英文的論文，發現引用次數為0，不禁直搖頭，「誰再嘴高虹安的，你就問他蔡EE被引用幾次！」