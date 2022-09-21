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台大校友嗆「高虹安1行為」就是洗學歷：令人不屑！揭1類人最愛炫

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨立委、新竹市長參選人高虹安，被爆料論文涉及抄襲，昨日召開記者會駁斥，並強調自己的學霸經歷，「我師大榜首、台大學術成績第一名畢業，不是像什麼中華大學夜間部」，被認為是在戰學歷，對此，台灣大學校友、成功大學電機系教授李忠憲開酸，在台大生眼中，高虹安的行為就是標準的洗學歷。

▲▼立委高虹安出席公聽會前堵訪 參選新竹市長相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高虹安今致歉，自認用詞不精準，讓中華大學師生有不舒服的感受。（圖／記者屠惠剛攝）

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李忠憲在臉書發文，根據他以往在台大學士班和碩士班唸書的經驗，像高虹安這種大學部不是台大的，最愛說自己是台大畢業的學霸，「就此邏輯看起來，這就是傳統台大大學部學生標準認為的洗學歷」。

他認為，大學念夜間部的人，大多是非常令人尊敬的，「我的前輩賴老師就是這樣，人家尊稱台灣資訊安全之父！來洗學歷沒有關係，還反客為主！真令人感到不屑」。

此外，畢業於北一女和台大的資深媒體人、導演馮賢賢也發文痛批高虹安「有夠無聊」，「被點名的北一女、台大是不是該趁機認真反省一下，學校的價值觀有多扭曲」，並指出，高虹安的傲慢和幼稚，確實是所謂第一志願很多師生和家長的心態，「今天因為她太囂張，侮辱到她瞧不起的許多人，成為眾矢之的，大家終於可以好好探討，北一女、台大是否該負點責任」。

馮賢賢表示，「是分數至上的文化養出了如此人格卑劣的『菁英』？」她期待北一女、台大校長出來說幾句話，「讓大家知道，你們的學校不以為然，你們譴責傲慢與歧視，你們會改變學校長久以來的價值觀，讓你們的校風受人尊敬，而非只以分數碾壓他人」。

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