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上班去挪車！OL被主管罰「穿高跟鞋蛙跳50下」氣檢舉　隔天遭停職

▲▼OL上班挪車被罰穿高跟鞋蛙跳。（圖／翻攝自經視傳播）

▲OL上班挪車被罰穿高跟鞋蛙跳。（圖／翻攝自經視傳播）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市一名彭姓女員工在上班時間，因為出門挪了一下車，被主管罰跳蛙跳50下，原因是擅自離崗。彭女怒斥，自己在一建案銷售中心上班，一般在上午9點之前正常到崗並且化好妝。到崗後，彭女又出去幾分鐘，挪了一下車，銷售經理就以她擅自離崗為由，當著30多個同事的面，讓她穿著高跟鞋蛙跳。

據《經視直播》報導，後來，彭女被罰蛙跳的第二天，銷售中心就不讓她接待客戶，停了她的工作。

彭女向公司反映這個情況，公司反嗆說這是雞毛蒜皮的小事。彭女怒指，被停崗了之後，沒有辦法接客戶，所以沒有辦法賺錢，而且蛙跳之後，導致肌肉拉傷，上下樓都很困難。

現在，彭女希望銷售經理公開賠禮道歉，並且賠償這幾天的工資，以及精神損失費。

▲▼OL上班挪車被罰穿高跟鞋蛙跳。（圖／翻攝自經視傳播）

▲彭女要求道歉遭拒。（圖／翻攝自經視傳播）

對此，涉事銷售中心胡經理回應，「處罰理由是擅自離崗，處罰有跳繩之類的，銷售經理都會有，工作規定就是這樣，我為什麼要賠禮道歉，又沒有對不起彭女。」胡經理透露，做出停崗的決定，因為彭女在崗期間有躲在休息間睡覺，上班時間玩手機等行為。

隨後，彭女所在的第三方銷售公司的負責人蔡經理也指出，他們銷售公司屬於乙方，胡經理所在公司是甲方，雙方是合作關係。對於彭女的事情，蔡經理表示，不存在停彭女的職，公司會對她另有安排。

蔡經理說，「我們的一些銷售行為肯定要受他們管轄，這個建案如果他們說停崗的話，我們不可能說讓彭女再去接待客戶。目前是讓她休息幾天，休息幾天平緩一下子，再去另外一個項目報到。而且休息的這幾天，只要正常打外勤卡就有工資。」

職場員工在遭遇這類體罰時，該如何維護自己的權益呢？湖北鑫衛律師事務所律師李紅華表示，「上級主管對她不合理的責罰，我們是可以拒絕的。我建議她向勞動監察部門投訴，維護她的合法權益。」

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