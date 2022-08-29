職場老手統整快逃「5徵兆」　給糖就暈「畫大餅話術」是大忌

▲在職場工作7年的女網友日前分享「5點徵兆判斷公司值不值得待」。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者鄭文晴／綜合報導

步入職場工作後，會遇見形形色色的人和事，在職場工作7年的女網友日前分享「5點徵兆判斷公司值不值得待」，包含流動率高、薪資福利不清楚、畫大餅話術、一人工廠的職務內容以及關係複雜的辦公室。更有網友表示「很棒的分享，我前東家全中」。

女網友在Dcard指出，自己目前在職場工作快7年，把這幾年的經歷統整成5點給大家參考，「試用期並不只是公司審核員工適不適用，我們也必須判斷這間公司值不值得付出」。

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首先是「流動率太高」，面試時可以詢問此職位是補缺或擴編，初步了解公司目前狀態，進去後再觀察公司流動率是否過高，凡事皆有因，「好的公司不可能會讓人想離職」，找出原因後覺得自己無法接受，就可以考慮離職。

第二「薪資福利不說清楚」，今天大家是去工作，不是做慈善，付出的實力與時間，該拿的必須要拿，懂得珍惜人才的公司才值得掏心置腹。她表示，最近看到網路上有一間算大的公司在徵才，徵才內容寫得很華麗，許多人分分留言應徵，「但我卻發現其中的貓膩，內文的面試淘汰考量因素寫『太在意薪資福利與升遷』，就去騙騙社會新鮮人吧，被摧殘過的我不會再上當了」。

第三「畫大餅的話術」，很多人給點糖就暈，根本忘記確認吃進去的東西到底是什麼，甚者把顯而易見的缺點選擇性忽略，面試時要確認公司真正的狀態，當面試官問有什麼問題的時候，問清楚公司目前的發展狀態，實際合作單位等，「如果他們的回答是虛無縹緲的未來願景，你的警報器必需響起」。

第四「一人工廠的職務內容」，許多公司都會想找一人份薪水做5人份的事，但以結果來看，經驗值被分散，要跳下一間公司是個致命的缺點，年輕時會認為能者多勞，能做的都拼命做，深信老闆會看到自己的價值，實則不然，確認自己到底想要什麼，「進入職場要的不會是全才，而是專精的能人」，為自己的未來打基礎要懂得勇敢說不，偏離職務內容太多的工作，「該拒絕就要拒絕」。

最後「關係複雜的辦公室」，辦公室文化是很恐怖的東西，身心不健康絕對導致工作品質下降，心理學家研究孩子成長環境有多重要，入職場的大家更是社會寶寶，需要慎選環境。進公司先以靜制動，觀察人員之間的關係，談吐也很重要，「若發現關係雜亂，盡可能躲開並想辦法離職」，整缸都污濁的水，要不髒都難，「或是跟我一樣傻，硬撐下去後遍體鱗傷，唯一獲得的只有識破人心善偽的觀察力」。

有網友看完後表示，他待過一間大公司，流動率看似不高，實際上是老人流動率低，年輕人流動率高，「因為老人都在養老，把爛事丟給年輕人做，年輕人進來就背後捅刀和霸凌」，即使福利很好，但公司拿錢養這些老人，讓年輕人只能洗個履歷就趕快逃。

也有網友分享，自己因為生病結束了人生第一份長達7年的工作，「醫生說很嚴重，叫我先休息兩個月+投藥治療」，長期在下屬、同事面前被主管責備、辱罵，且不能報加班費，雖然曾向主管求助過，最終則以都是成長必經過程給打發，「休息的這兩個月，我已經想通了，再怎麼重要的工作都比不上自身健康」，果斷辦完離職手續，現在身心舒暢很多。