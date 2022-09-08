公司倒員工領嘸錢　勞工局：政府基金代墊償

▲台南市勞工局長王鑫基指出，近來公司經營不善無預警倒閉，積欠勞工薪資、資遣費、退休金的事件，時有耳聞，這時候，勞動基準法規定的墊償基金先行代墊制度就能為勞工朋友帶來一些保障。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局長王鑫基指出，近來公司經營不善無預警倒閉，積欠勞工薪資、資遣費、退休金的事件，時有耳聞，勞工朋友遭遇到這種情況時，該如何爭取自身權益？勞工局王鑫基局長表示，這時候，勞動基準法規定的墊償基金先行代墊制度就能為勞工朋友帶來一些保障。

打造台南成為市民的「希望家園」是黃偉哲市長的施政願景，維護勞工之勞動權益，更是市府的責任，勞工局表示，工資為勞工的工作報酬，亦為勞工及其家屬主要經濟來源，退休金及資遣費則是勞工退休及被資遣後生活之所繫，所以工資、退休金及資遣費之保障非常重要。

勞工局王鑫基局長進一步說明，勞工局於接獲媒體報導或勞工陳情事業單位無預警歇業之案件，皆會在第一時間即派員實地查訪瞭解事業單位之營運狀況，向勞工朋友說明勞動權益，並研擬解決方案。

最後，勞工局呼籲勞工朋友平時就要懂得保護自身權益，將勞動契約、出勤紀錄及薪資的證明文件妥善保存，一旦發現雇主開始積欠工資，即請雇主出具無法清償之證明，以利後續作為爭取相關權益之佐證。如遇到雇主有積欠薪資又無力支付的情事時，可立即向勞工局尋求協處，勞工局將秉持捍衛勞動權益之立場，為勞工朋友服務。