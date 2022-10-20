韓式炸醬麵要吃到！超商最新「3款韓式美食」　還有辣炒魚板飯卷

▲超商最新3款韓式鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

道地韓食超商就能吃到！繼韓式大飯糰、韓式蒸包後，超商宣布再度攜手來自韓國、現居台灣的百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，強勢推出3款最新韓系鮮食，除了有超經典韓式炸醬麵外，還吃得到春川起司辣炒雞拌飯、辣炒魚板飯卷等料理，韓食控肯定不能放過。

▲經典韓式炸醬麵、春川起司辣炒雞拌飯通通有。

「全家X金家ㄟ」再度聯名推出3款罪惡韓系鮮食，首推「春川風味起司辣炒雞拌飯」，選用去骨雞腿肉丁、清爽辣炒蔬菜搭配韓式特調辣醬，最後撒上雙色起司絲，大口咬下香辣帶勁，是絕對不能錯過的韓式經典料理，再來必吃「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香後，加入韓國獅子牌春醬熬煮的香濃炸醬，並搭配小黃瓜絲、水煮蛋，同樣是經典美味。

最後的「辣炒魚板飯卷」則是使用韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上韓式芝麻油，香氣十足，即日起於全門市陸續開吃。

▲萊爾富最新3款聯名蔬食鮮食開吃。

另，萊爾富近日也再度攜手「寬心園」推出3款聯名蔬食新品，首推「夾心三角飯糰-泰式打拋若」，特意以海鹽壽司飯作為基底，並將泰式常見的打拋風味調成素食版，再搭配寬心若燥與素肉，讓素食者也能爽嗑泰式美味，而「雙椒菇菇麵」則是選用寬心園獨家香菇辣椒醬調製醬汁，再將香菇辣椒與剝皮辣椒拌入義大利麵，接著再將綜合菇菇炒豆包絲，口感微辣有開胃。

▲飯糰咬下是滿滿的寬心若燥與素肉，呈現素食版泰式風味。

▲葡式咖哩焗飯有滿滿配料。

最後的「葡式咖哩焗飯」則是以葡國咖哩加入炸素雞肉、帶皮洋芋丁、烤椰絲、雙色乳酪絲及花椰菜，呈現豐富有有獨色的素食焗飯料理，即日起全門市通通吃得到。

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