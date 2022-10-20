　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

韓式炸醬麵要吃到！超商最新「3款韓式美食」　還有辣炒魚板飯卷

▲▼「全家X金家ㄟ」最新3款韓式鮮食。（圖／業者提供）

▲超商最新3款韓式鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

道地韓食超商就能吃到！繼韓式大飯糰、韓式蒸包後，超商宣布再度攜手來自韓國、現居台灣的百萬訂閱YouTuber「韓勾ㄟ金針菇」自創品牌「金家ㄟ」，強勢推出3款最新韓系鮮食，除了有超經典韓式炸醬麵外，還吃得到春川起司辣炒雞拌飯、辣炒魚板飯卷等料理，韓食控肯定不能放過。

▲▼「全家X金家ㄟ」最新3款韓式鮮食。（圖／業者提供）

▲經典韓式炸醬麵、春川起司辣炒雞拌飯通通有。

「全家X金家ㄟ」再度聯名推出3款罪惡韓系鮮食，首推「春川風味起司辣炒雞拌飯」，選用去骨雞腿肉丁、清爽辣炒蔬菜搭配韓式特調辣醬，最後撒上雙色起司絲，大口咬下香辣帶勁，是絕對不能錯過的韓式經典料理，再來必吃「韓式炸醬麵」，以大量洋蔥及蔬菜爆香後，加入韓國獅子牌春醬熬煮的香濃炸醬，並搭配小黃瓜絲、水煮蛋，同樣是經典美味。

最後的「辣炒魚板飯卷」則是使用韓國進口Q彈魚板搭配經典韓式辣醬，表層再刷上韓式芝麻油，香氣十足，即日起於全門市陸續開吃。

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富最新3款聯名蔬食鮮食開吃。

另，萊爾富近日也再度攜手「寬心園」推出3款聯名蔬食新品，首推「夾心三角飯糰-泰式打拋若」，特意以海鹽壽司飯作為基底，並將泰式常見的打拋風味調成素食版，再搭配寬心若燥與素肉，讓素食者也能爽嗑泰式美味，而「雙椒菇菇麵」則是選用寬心園獨家香菇辣椒醬調製醬汁，再將香菇辣椒與剝皮辣椒拌入義大利麵，接著再將綜合菇菇炒豆包絲，口感微辣有開胃。

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲飯糰咬下是滿滿的寬心若燥與素肉，呈現素食版泰式風味。

▲▼萊爾富推出3款蔬食新品。（圖／萊爾富提供）

▲葡式咖哩焗飯有滿滿配料。

最後的「葡式咖哩焗飯」則是以葡國咖哩加入炸素雞肉、帶皮洋芋丁、烤椰絲、雙色乳酪絲及花椰菜，呈現豐富有有獨色的素食焗飯料理，即日起全門市通通吃得到。

【你可能也想看】

►獨／確定了！好市多2022黑色購物節「這天」開跑　限時7天買爆
►揪團！拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底
►麥當勞買1送1、肯德基加1元多1件！10大速食店「連假優惠」快收下

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／《公主小妹》辛樂兒懷孕了！　照胃鏡前才發現
癌治療大突破！找到關鍵基因　血癌、肝癌、腸癌都有
音樂人妻偷吃人夫！　辯被性侵而「有斯德哥爾摩症候群」
大學畢業拚國考「落榜13年」！　內行推1職位錄取率高
故意放5月大女兒在家「活活餓死」！　21歲媽下場曝
NBA明星球員受傷！「無法起身」緊急退場
萬華槍手2槍自戕！槍口抵下巴射第一發　倒地疑肌肉收縮再開一槍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

韓式炸醬麵要吃到！超商最新「3款韓式美食」　還有辣炒魚板飯卷

超商限定門市爽吃！最新「胡椒餅熱壓吐司」　滿滿肉餡咬下爆汁

【廣編】上班族有福啦！期間限定到康是美時代門市免費拿限量美味料理包

養生控快看！超商就有「熱杏仁茶、黑糖薑茶」　限時第2杯7折喝

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

5公分啤酒罐太Q！「海尼根星銀系列」變身悠遊卡了　只有9000組

限時13天！　速食店萬聖節限定「變裝送巧克力脆薯」

外送叫得到！速食店連7天「炸雞買1送10」　一次爽嗑腿排+雞翅

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

韓式炸醬麵要吃到！超商最新「3款韓式美食」　還有辣炒魚板飯卷

超商限定門市爽吃！最新「胡椒餅熱壓吐司」　滿滿肉餡咬下爆汁

【廣編】上班族有福啦！期間限定到康是美時代門市免費拿限量美味料理包

養生控快看！超商就有「熱杏仁茶、黑糖薑茶」　限時第2杯7折喝

讓前女友後悔！痘花臉宅男靠台酒「抗痘」對比超驚人

5公分啤酒罐太Q！「海尼根星銀系列」變身悠遊卡了　只有9000組

限時13天！　速食店萬聖節限定「變裝送巧克力脆薯」

外送叫得到！速食店連7天「炸雞買1送10」　一次爽嗑腿排+雞翅

學生自殺通報「5年飆升8倍」　立委籲擴充心輔人力＋提供心理假

台中滷肉飯命案！檢方殺人罪起訴5人　持刀行兇主嫌在逃...遭通緝

警犬到湖邊玩才察覺自己是旱鴨子　「狗掌拍水」同伴全看傻

擦撞害騎士「顱內出血」！17歲少年無照開車竟嗆：是他不對

恆星誕生過程絕美曝光！NASA公佈「創生之柱」畫面　色調超清晰

彰化外海漁船擱淺！海巡聯合空勤搜救　直升機緊急吊掛...救出5人

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

23年估付租2730萬！　羊肉名店再花6千萬買大安店面「自己當房東」

台今年人均GDP可望超日韓？　主計長朱澤民：應該可以

家中血跡發現4顆人牙　警找到17歲失蹤少年「後車箱藏媽屍體」

小海豹轉頭見被人錄影　突送同伴深吻閃瞎志工

消費熱門新聞

速食店外送限定炸雞買1送1只有7天

好市多2022黑色購物節時間曝光！

7-11起司系列麵包熱熱吃超銷魂

超商開放登記台北熊好券5步驟搞定

美式賣場俗擱大碗Ariel特價快搬

超商最新「3款韓式美食」開吃了！

國外Outlet更好買？　網揭「關鍵1原因」

超商限定開賣「胡椒餅熱壓吐司」

痘花臉宅男靠台酒「抗痘」超驚人

Sony機種加碼優惠最高省萬元

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

超商喝得到熱杏仁茶、黑糖薑茶！

「海尼根星銀系列」變身悠遊卡了

拿坡里「炸雞買1送10」爽吃到月底

更多熱門

相關新聞

辰壽司大閘蟹套餐再度回歸

辰壽司大閘蟹套餐再度回歸

一到秋天就是老饕品蟹的季節，海峽會全館餐飲品牌再度推出大閘蟹饗宴，而「辰壽司」的大閘蟹套餐再度回歸，料理長嚴選每隻約6兩重的大閘蟹，蒸熟後全手工將蟹肉、蟹膏完整取出，大致上是使用3隻完整的大閘蟹做成料理與壽司，大閘蟹料理增加至9品。

微波完才知「超商提網收2元」　她公審臉超腫

微波完才知「超商提網收2元」　她公審臉超腫

超商喝得到熱杏仁茶、黑糖薑茶！

超商喝得到熱杏仁茶、黑糖薑茶！

「巨峰葡萄奶蓋冰沙」回來了！

「巨峰葡萄奶蓋冰沙」回來了！

屏東2女負氣離家「窩超商7天」　警掏腰包助返家

屏東2女負氣離家「窩超商7天」　警掏腰包助返家

關鍵字：

美食情報美食雲超商全家金家ㄟ萊爾富寬心園

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

萬華槍手自轟影片曝！　遭疑自盡怎會開2槍

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

房東掛掉！天真妹以為「房子變房客的」　網炸鍋

小蠻「真的不要亂紋眉」！

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

女偶像突宣布「其實我有7月大女兒」

詭異！一覺醒來帳戶6.7萬變200元　業者曝真相：要小心

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面