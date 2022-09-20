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金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」　還頻頻對她癡笑

金正恩女兒首度曝光？鏡頭不斷特寫「神秘蘿莉」，頻頻對她癡笑。（翻自《NEWS 1》）

▲這名「神秘蘿莉」疑似是金正恩女兒。（翻自《NEWS 1》）

圖文／鏡週刊

北韓在9月9日舉行建國74周年活動，不過在場活動上，除了有晚會表演，其中還出現一名「神秘蘿莉」，不僅鏡頭頻頻給她特寫，最高領導人金正恩看到她，也不斷對她癡笑。

據南韓《NEWS 1》報導，這場建國74周年晚會中，安排不少表演節目，包括金正恩夫婦、金正恩妹妹金與正以及不少政要都出席，其中一項節目，就是小朋友表演。按照北韓過去慣例，能夠上台的小朋友，絕大多數都是「有背景」的孩子。

這位「神秘蘿莉」至少有3個特寫。（翻自《NEWS 1》）

▲這位「神秘蘿莉」至少有3個特寫。（翻自《NEWS 1》）

她雖然不是表演主角，但是特寫鏡頭不少。（翻自《NEWS 1》）

▲她雖然不是表演主角，但是特寫鏡頭不少。（翻自《NEWS 1》）

不過在這段小朋友的表演環節中，其中一名留著妹妹頭、穿著粉紅色洋裝、打著紅色領結的小女孩，給了她至少3次的特寫鏡頭。較特別的是，這位妹妹並不是這場表演的「主演」，而是配角，鏡頭除了給重要的主角孩子們給特寫，再來就是這位「神秘蘿莉」，可見她的地位非同小可。

表演後還不斷得到李雪主的特殊關愛。（翻自《NEWS 1》）

▲表演後還不斷得到李雪主的特殊關愛。（翻自《NEWS 1》）

金正恩不斷對著「神秘蘿莉」癡笑。（翻自《NEWS 1》）

▲金正恩不斷對著「神秘蘿莉」癡笑。（翻自《NEWS 1》）

報導引述長期關注北韓動態的《每日北韓》分析指出，從這位神祕蘿莉的特寫鏡頭，以及活動結束後，金正恩夫人李雪主特別關心這位孩子的程度來看，這位「神秘蘿莉」很有可能就是金正恩的女兒。而且金正恩在看孩子的表演時，也不時露出輕鬆的癡笑，甚至連坐在後面的金與正，也開心地跟著孩子唱歌。

但也有分析家認為，過去北韓不會輕易讓孩子露面，因此這位「神秘蘿莉」也有可能不是金正恩的女兒。但從神秘蘿莉接受的特殊待遇來看，她就算不是金正恩的孩子，也應該是與金家有深厚關係的兒童。

 




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