嘉南地區成強震重點觀察區　專家證實有指定斷層：災害一定更嚴重

▲花蓮玉里春日國小校舍因強震出現毀損、倒塌等災情。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

18日下午，台東池上發生規模6.8的強震，全台都感受猛烈搖晃，也造成部分傷亡災情。地質學者提醒，這次強震已經激化池上斷層的活動，加上花東地區「海溝型」百年大震週期已到，嘉南地區也已近百年未有強烈地震，都累積不少能量，提醒民眾慎防百年大震可能帶來的危害。

成功大學地球科學系教授饒瑞鈞表示，台南以南長期都有小規模的地震，能量獲得緩慢釋放，但是嘉南一帶卻沒有，所以嘉南未來有可能發生大地震，政府應投入資源研究，由於台灣西部人口較東部集中很多，一旦發生大地震，災害一定更嚴重。

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▲台鐵東里站辦公室因強震造成天花板掉落、大量物品砸落在地。



針對學者的說法，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌也持相同見解，他指嘉南地區發生大地震的機率非常高，因為該地區過去曾發生巨大傷亡的斷層，已經幾十年、甚至上百年沒活動，地震的重複性為2、30年，甚至80年，間距有時會拉長，不易判斷，但嘉南地區確實是目前政府的「重點觀測區域」。

▲經歷強震的民眾站在封鎖線旁，顯得無奈又無助。

陳國昌指出，嘉南地區有幾個斷層，不論是氣象局或學者專家，都認為大地震的風險很高，至於是哪幾個斷層？不便對外說明，因為會造成不必要的恐慌。

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