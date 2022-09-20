　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

依美國辛辛那提大學（圖）相關規定，高虹安的博士論文恐已構成抄襲，嚴重須撤銷學位。（翻攝維基百科）

▲依美國辛辛那提大學（圖）相關規定，高虹安的博士論文恐已構成抄襲，嚴重須撤銷學位。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文，第2大爭議是她主張博士論文為原創，但經本刊比對高的論文1萬6,519字論文，與2份資策會論文期刊有4,161字相同，文字重疊比例達25％，還有不少圖片、表格更是一模一樣；最離譜的是，第2份期刊論文僅1,713字，卻有835字出現在高的博論，比例高達48.74％。另外，本刊也透過Turnitin系統比對高的博士論文，相似度比率達32％，顯示引述參考內容比例偏高。

高虹安日前在台北市長柯文哲母親何瑞英（左）陪同下，代表民眾黨登記參選新竹市長。（翻攝高虹安臉書）

▲高虹安日前在台北市長柯文哲母親何瑞英（左）陪同下，代表民眾黨登記參選新竹市長。

本刊進一步比對高虹安的博士論文與2份期刊論文，發現高的論文名稱為「Quality Prediction Modeling for Multistage Manufacturing using Classification and Association Rule Mining Techniques.」（運用於多階段製造業的品質預測模型-使用分類及關聯規則探勘方法），與當時另3名研究員李傑、謝彥守及陳承輝，於ICPMMT 2017共同發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」，連期刊論文名稱也高度雷同，高僅將「based on」改為「using」，並在最後加上「Techniques」，就成了她的新著作，是否具研究價值或只是整理、灌水成章？也備受質疑。

細看高虹安的博士論文，不只文字部分與資策會期刊論文完全相同外，連圖表也一致。（讀者提供）

▲細看高虹安的博士論文，不只文字部分與資策會期刊論文完全相同外，連圖表也一致。

此外，除了論文名稱高度相同，高虹安也將ICPMMT 2017發表的合著期刊論文，拼裝至她的博論各章節中，從名稱、摘要、導論、方法論、研究概論、數據結果、結論，甚至是參考書目，幾乎都被大量複製貼上。

高虹安的博士論文與2017年在資策會發表的合著期刊論文，有不少段落幾乎一模一樣。（讀者提供）

▲高虹安的博士論文與2017年在資策會發表的合著期刊論文，有不少段落幾乎一模一樣。

另一份ICI 2017的合著期刊論文，高虹安與陳承輝、謝彥守、朱政安、江振國等4名研究員共同發表，內容也有多處被整段搬到她的博士論文裡，不少圖表一模一樣，連表格內容都相同，有些甚至只將欄位名稱以同義辭置換而已。

高虹安的博士論文，有不少段落與2017年在資策會發表的合著期刊論文內容相同。（讀者提供）

▲高虹安的博士論文，有不少段落與2017年在資策會發表的合著期刊論文內容相同。

根據美國辛辛那提大學學生行為準則的抄襲定義，構成要件為「不論是未經修改，直接提交自己先前發表過的作品當作是原創，或是提交與他人發表作品，而無使用適當引用說明」都算數，對於高虹安大量引用資策會的合著期刊論文，卻未加註說明，顯然已符合辛辛那提大學的抄襲定義，嚴重恐遭撤銷博士學位。

高虹安的博士論文中，有不少段落引用資策會的合著期刊論文，有些段落甚至只改了1個字。（讀者提供）

▲高虹安的博士論文中，有不少段落引用資策會的合著期刊論文，有些段落甚至只改了1個字。

此外，依目前台灣各大學訂定的論文抄襲標準，相似度比重大多介於20%至30%之間，不得超過；中山大學在爆發高雄市議員李眉蓁的碩士論文抄襲案後，更訂定全台最嚴格的標準，要求全校碩博士生論文原創性比對總相似度比重，不得超過12％。高虹安的博士論文若搬到台灣，依照Turnitin系統比對達32％也已超標，恐也無法取得學位。

更多鏡週刊報導
【全文】剽竊資策會公費研究案　高虹安博士論文涉抄襲
【高虹安論文抄襲3】領公費讀博士　她拿到學位就變心投奔鴻海
【高虹安論文抄襲4】遭控論文剽竊　高虹安回應資策會卻打臉

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
玉里超商倒塌「義消視角」曝！夫妻被壓天花板貼臉　1原因逃死劫
震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝
林襄「46分薄紗乳貼私密片」瘋傳！　嗲喊：大家都想看
規模5.9後「沒什麼地震了」　專家：很奇怪！說不定在蓄積能量
今轉涼！明雨區擴大　「最新成颱機率」變天時間曝
女王伊莉莎白二世時代結束　大臣「折斷白杖」儀式首公開

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝！最重需撤銷學位

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

李鴻源爆羽球場標案「下架」　桃市府回應了

最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

被看見了！運動中心天花板塌「登上CNN」　他：誰還敢投資桃園？

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

花東震災清查　投保率太低！商業地震險恐僅賠1600萬

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝！最重需撤銷學位

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

李鴻源爆羽球場標案「下架」　桃市府回應了

最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

被看見了！運動中心天花板塌「登上CNN」　他：誰還敢投資桃園？

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

花東震災清查　投保率太低！商業地震險恐僅賠1600萬

震不停！全台36條活動斷層　「這條最危險」

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

林襄「最新應援」影片曝光！　大幅晃動60秒：好洗腦、好快樂

3大「排毒食物」超商就能買　外食族最需要

影后上百張裸照遭駭「像被整個星球集體性侵」　3女星私密照外洩

嘉南地區成強震重點觀察區　專家證實有指定斷層：災害一定更嚴重

大谷翔平連5戰敲安白搭　天使慘敗水手確定無緣季後賽

彩妝師曝「8種過期美妝品」神用法！洗刷具、去油污　快速還省錢

范姜彥豐直奔桃園「陪粿粿和女兒」！　凌晨才下班微波食品果腹

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

民進黨九合一選情看衰？　他指「上看保10」：綠營2024內部可怕變數

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

更多熱門

相關新聞

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

樂天女孩林襄在演藝圈迅速走紅，寫真集也奪下暢銷榜第一名，但人紅是非多，有關她的黑歷史逐漸浮出水面，有網友挖出她的舊照，質疑她不但臉蛋判若兩人，胸部大小也差很大。近日一段宣稱是林襄著兔女郎裝、隱約露點的46分鐘影片，也在香港廣為流傳。

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

男跟騷殘殺女同事！韓公開凶嫌個資

男跟騷殘殺女同事！韓公開凶嫌個資

關鍵字：

鏡週刊2022九合一大選2022桃園市長

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

明明很累還是「捨不得睡」！醫嘆：自找的　3行程解決

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

想捐百萬給小學被保全攔　他改捐隔壁中學

強震「猴子跳樹」降落！6秒畫面曝

低溫剩19度！北台灣明低溫狂掉10℃

聯發科工程師偷吃女同事　她最終卻「賠上」一條命

震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面