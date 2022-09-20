高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

▲依美國辛辛那提大學（圖）相關規定，高虹安的博士論文恐已構成抄襲，嚴重須撤銷學位。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

民眾黨新竹市長參選人高虹安的博士論文，第2大爭議是她主張博士論文為原創，但經本刊比對高的論文1萬6,519字論文，與2份資策會論文期刊有4,161字相同，文字重疊比例達25％，還有不少圖片、表格更是一模一樣；最離譜的是，第2份期刊論文僅1,713字，卻有835字出現在高的博論，比例高達48.74％。另外，本刊也透過Turnitin系統比對高的博士論文，相似度比率達32％，顯示引述參考內容比例偏高。

▲高虹安日前在台北市長柯文哲母親何瑞英（左）陪同下，代表民眾黨登記參選新竹市長。

本刊進一步比對高虹安的博士論文與2份期刊論文，發現高的論文名稱為「Quality Prediction Modeling for Multistage Manufacturing using Classification and Association Rule Mining Techniques.」（運用於多階段製造業的品質預測模型-使用分類及關聯規則探勘方法），與當時另3名研究員李傑、謝彥守及陳承輝，於ICPMMT 2017共同發表的「Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining.」，連期刊論文名稱也高度雷同，高僅將「based on」改為「using」，並在最後加上「Techniques」，就成了她的新著作，是否具研究價值或只是整理、灌水成章？也備受質疑。

▲細看高虹安的博士論文，不只文字部分與資策會期刊論文完全相同外，連圖表也一致。

此外，除了論文名稱高度相同，高虹安也將ICPMMT 2017發表的合著期刊論文，拼裝至她的博論各章節中，從名稱、摘要、導論、方法論、研究概論、數據結果、結論，甚至是參考書目，幾乎都被大量複製貼上。

▲高虹安的博士論文與2017年在資策會發表的合著期刊論文，有不少段落幾乎一模一樣。

另一份ICI 2017的合著期刊論文，高虹安與陳承輝、謝彥守、朱政安、江振國等4名研究員共同發表，內容也有多處被整段搬到她的博士論文裡，不少圖表一模一樣，連表格內容都相同，有些甚至只將欄位名稱以同義辭置換而已。

▲高虹安的博士論文，有不少段落與2017年在資策會發表的合著期刊論文內容相同。

根據美國辛辛那提大學學生行為準則的抄襲定義，構成要件為「不論是未經修改，直接提交自己先前發表過的作品當作是原創，或是提交與他人發表作品，而無使用適當引用說明」都算數，對於高虹安大量引用資策會的合著期刊論文，卻未加註說明，顯然已符合辛辛那提大學的抄襲定義，嚴重恐遭撤銷博士學位。

▲高虹安的博士論文中，有不少段落引用資策會的合著期刊論文，有些段落甚至只改了1個字。

此外，依目前台灣各大學訂定的論文抄襲標準，相似度比重大多介於20%至30%之間，不得超過；中山大學在爆發高雄市議員李眉蓁的碩士論文抄襲案後，更訂定全台最嚴格的標準，要求全校碩博士生論文原創性比對總相似度比重，不得超過12％。高虹安的博士論文若搬到台灣，依照Turnitin系統比對達32％也已超標，恐也無法取得學位。

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