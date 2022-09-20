最強小三「左眼濕濕黏黏」！新手爸慌了　結局超糗：生女兒變傻瓜

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

一名新手爸日前在醫院顧剛出生的女兒，凡事親力親為，一點都不敢馬虎，期間他猛然發現，小寶貝左眼竟濕濕黏黏的，嚇得抱著她衝去找護理師，而結局超糗，他也不禁自嘲，「生女兒真的會變傻瓜。」

這名父親在「爆怨公社」發文直呼，「沒事千萬別生女兒，奶嘴吃不習慣馬上衝去買新的，尿布只要有一滴尿尿，不囉嗦直接換，趴在旁邊看她睡覺，一轉眼6小時過去了。」

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不僅如此，在老婆去廁所的時候，他忽然看到女兒左眼有點濕濕黏黏的，深怕是感染到什麼，於是立刻抱去請護理師看，糗的是過了5分鐘，護理師對他笑說，「把拔！那個是眼屎呵呵呵。」

事後，他越想越尷尬，不禁苦笑說「真的有夠糗，相信我生女兒真的會變傻瓜。」這番話引起大票人妻共鳴，紛紛回應「通常女鵝連大便都是彩色的！女鵝不管怎樣都可愛，哥哥還沒兩歲，一直問我鵝子到底可以自己洗澡、換尿布了沒」、「媽媽直接變空氣」、「我家爸爸跟你有一樣的症頭」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

而不少父親也點頭表示，「當然要這樣做呀！幾年後還要隨時準備打斷人的腿」、「上述行為我都有，還為了鼻屎擔心一整晚」、「真的不要生女兒，整天只會假鬼假怪」、「不然咧...前世的情人」。

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