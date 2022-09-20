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普丁親信訪中！與楊潔篪福建會面　兩國深化政治互信與戰略協作

▲▼楊潔篪在福建同帕特魯舍夫共同主持中俄戰略安全磋商。（圖／新華社）

▲楊潔篪在福建同帕特魯舍夫共同主持中俄戰略安全磋商。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

俄軍在烏克蘭戰事接連失利之際，普丁親信尼古拉帕‧帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）19日在福建和中央外事辦主任楊潔篪見面。據中國外交部公布的新聞稿，雙方圍繞兩國關係、國際安全形勢、國際事務和多邊框架內協作等，深入溝通，取得積極成果。

19日，中俄在福建省南平市舉行第十七輪戰略安全磋商會議。普丁親密盟友之一的俄羅斯國家安全會議秘書帕特魯舍夫出席會議，與楊潔篪討論了普習會晤時達成協議的執行情況。

據中國外交部新聞稿，雙方一致同意繼續用好戰略安全磋商機制這一重要平台，落實中俄元首在上合組織撒馬爾罕峰會期間會晤共識，增進互信、支持彼此走符合本國國情的發展道路，共同維護全球戰略穩定，不斷鞏固和充實兩國全面戰略協作夥伴關係內涵。

楊潔篪表示，元首引領是兩國關係行穩致遠、永葆活力的根本保障。近年來，在習近平主席和普丁總統的戰略引領下，中俄關係始終保持蓬勃發展勢頭。兩國持續深化戰略協作，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，各領域合作內涵不斷豐富，共同捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，維護國際公平正義，為國際社會樹立了相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係典範。

楊潔篪指出，日前兩國元首在撒馬爾罕舉行今年以來第二次面對面會晤。中方願同俄方一道，全面落實兩國元首達成的共識，持續深化雙方政治互信和戰略協作，確保雙邊關係沿著兩國元首確定的方向闊步前行，為中俄各自發展振興營造更加安全穩定的外部環境，為維護兩國共同利益、世界的安全穩定作出更大貢獻。

帕特魯舍夫表示，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係具有堅實的兩國民意基礎。俄方堅持一個中國原則，堅決支持中國政府在台灣問題上為維護主權和領土完整所採取的舉措。俄方始終視發展對華關係為優先外交方向，願同中方保持密切戰略溝通，深化各領域務實合作，在國際組織中進一步加強協調與合作。

此前，據外媒報導，帕特魯舍夫和楊潔篪還討論了朝鮮半島、台灣和烏克蘭問題。聲明說，雙方同意進一步開展軍事合作，重點是聯合演習和巡邏，並加強總參謀部之間的溝通。

同為蘇聯克格勃出身的帕特魯舍夫與普丁關係密切，1999年8月9日他接替普丁出任俄羅斯聯邦安全局局長。2008年5月12日，帕特魯舍夫改任俄聯邦安全會議秘書。

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