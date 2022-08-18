中國宣布派兵「赴俄參加軍演」　外媒：中俄關係越來越密切

▲圖為「東方-2018」演習畫面，可見俄羅斯、中國、蒙古國旗飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在俄烏戰爭尚未平息、台海緊張情勢升溫之際，中國國防部17日宣布，軍方將抽組部分兵力於8月30日至9月5日赴俄羅斯，參加「東方-2022」（Vostok-2022）聯合軍事演習，但強調此次演習與當前國際與區域局勢無關。外媒分析，如今的中國與俄羅斯雙邊關係已經越來越密切。

綜合塔斯社、衛報報導，俄羅斯7月就宣布計畫進行「東方-2022」演習，當時就表明有部分國家將會共同參與，但並未透露確切名單。如今依據中國國防部的說法，此次除了主辦國俄羅斯，中國、白俄羅斯、印度、塔吉克、蒙古等國均會加入。

中國國防部表示，中方加入聯合演習是與俄羅斯雙邊年度合作協議的一環，「旨在深化與參演各國軍隊之間的務實友好合作，提升參演各方戰略協作水平，增強應對各種安全威脅的能力，與當前國際和地區局勢無關」。「東方-2022」聯合演習將由俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）指揮，在東部軍區13個訓練場進行。

衛報分析，在中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁的帶領之下，北京與莫斯科政府的關係越來越密切。就在一年前，俄羅斯與中國也舉行聯合軍事演習，當時有1萬多名士兵參加。