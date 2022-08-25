北京警告「美制裁陸企」：將採取必要措施！宣佈推動中俄貿易提升

▲大陸商务部新闻发言人束珏婷。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

美國商務部23日宣佈，以「國家安全」和外交政策問題為由，將７家中國相關實體（主要與航空航天有關）新增到其出口管制清單中。25日，大陸商務部新聞發言人束玨婷回應，堅決反對，美方應立即停止錯誤做法。同時，發言人還宣佈，推動中俄貿易保持增長勢頭。

大陸商務部今（25）日舉行新聞發布會，對於美國將7家中國相關實體添加到其出口管制清單中，發言人束玨婷回應，美方一再泛化國家安全概念，濫用出口管制等措施，動用國家力量對他國企業和機構進行打壓遏制，中方對此堅決反對。美方的做法嚴重損害中美企業間正常經貿往來合作，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈穩定，這不利於中美兩國，也不利於整個世界。美方應立即停止錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

此外，7月28日，在中俄經貿合作分委會第二十五次會議上，俄方預計今年中俄雙邊貿易額可能突破1650億至1700億美元的歷史新高，並希望中方進一步暢通邊境口岸運輸。束玨婷也在發佈會上表示，今年以來，中俄貿易保持增長勢頭，中方將繼續與俄方一道，促進兩國正常經貿往來，維護產業鏈供應鏈穩定，打造數位經濟、綠色發展、生物醫藥等新的增長點，推動中俄經貿關係規模和品質雙提升。

從大陸海關總署日前公布的最新數據來看，今年以來，中俄雙邊貿易大幅增長。數據顯示，今年1至7月，中俄進出口總金額達到977.14億美元，年增29％。其中，大陸自俄羅斯進口總額達614.47億美元，年增長幅度高達48.8％；前七個月大陸出口到俄羅斯總額362.67億美元，年增長5.2％。

束玨婷表示，關於中俄邊境口岸運輸，雙方統籌疫情防控安全和口岸通關，著力保障兩國邊境口岸過貨正常秩序。今年6月，黑河公路橋實現通車，開通了一條兩國互聯互通的新通道。商務部將繼續配合有關部門和地方，在確保防疫安全的基礎上，進一步暢通口岸通關和物流運輸。