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「聯防快速通道」奏效　苗栗為恭醫院緊急救護急性腦中風婦

▲▼為恭醫院卓筱善醫師指出病人腦部電腦斷層下的血管阻塞。（圖／為恭醫院提供）

▲為恭醫院卓筱善醫師指出病人腦部電腦斷層下的血管阻塞。（圖／為恭醫院提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

一位住在苗栗三灣鄉的90歲吳奶奶，於地區醫院做膝蓋手術，在住院期間突然無法說話且右側肢體無力，醫師判斷病人為腦中風，緊急轉送為恭紀念醫院處置，為恭醫院醫師診斷為腦梗塞，安排做腦中風相關緊急處置，經過三周住院治療，病人已可使用助行器行走，出院後轉回原地區醫院繼續治療。

為恭紀念醫院「雁行專案」長期與健保署北區業務組配合，設立急重症聯防合作緊急處置，規劃「急性冠心症、急性腦中風」聯防專案小組，考量在地就醫需求增加，7月起與中國醫藥大學合作策略聯盟，引進醫學中心資源，不僅提升醫療品質的照護，也能強化醫療量能。

為恭醫院神經內科卓筱善醫師表示，急性腦中風處置黃金時間為4.5小時內，「雁行計畫」聯防機制建立緊急轉診快速通道，縮短聯繫時間，病人抵達急診後經此快速通道完成緊急轉診處置，可以降低因腦中風造成的功能障礙，並維持其日常生活功能，以減輕照顧者負擔。

位於苗栗頭份市的為恭醫院為急性腦中風重度級急救責任醫院，具有完善PAC團隊可協助個案黃金時期復健治療，鄰近社區院所可利用此聯防機制作為緊急轉診的橋梁，提升苗栗縣中港溪地區醫院雙向轉診合作效率，讓真正有需要的急重症病人可及時接受診療。

▲▼為恭醫院卓筱善醫師指出病人腦部電腦斷層下的血管阻塞。（圖／為恭醫院提供）

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