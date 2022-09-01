苗栗死亡車禍！騎士倒地「安全帽噴飛」　頭部直撞路面不治

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市建國路與大同路口8月31日下午發生一起死亡車禍！一輛自小客車行經事故路口時，與左轉彎的電動自行車發生碰撞，89歲的陳姓騎士倒地不起，緊急送醫後仍宣告不治，雙方均無酒後駕車。詳細事故原因與肇責歸屬仍待進一步調查釐清。

▲苗栗頭份發生自小客車和電動自行車碰撞意外，89歲騎士安全帽飛落、人車摔地身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方初步調查，35歲林姓自小客駕駛行駛在建國路上往頭份交流道方向，行經大同路口，與騎電動自行車左轉的陳姓老翁碰撞，造成陳姓老翁當場撞飛，頭上戴的安全帽也飛落，人車直接摔落路面，緊急送往為恭醫院急救，老翁傷勢太重，仍宣告不治。

警方調查，車禍發生地點是閃燈路口，建國路閃黃燈，大同路閃紅燈，車輛行經路口遇有閃光黃燈號誌，應減速慢行，遇有閃光紅燈號誌，應停車再開，2車行經閃燈路口未按規定停、讓，可能是肇事主因。

警方表示，陳姓老翁騎乘電動機車雖有戴安全帽，但沒有確實配戴牢固，與自小客發生碰撞人車倒地時，安全帽卻也脫落，騎士頭部直接碰撞路面，造成嚴重的傷害，警方後續酒測，雙方均未酒後駕車，而詳細肇事原因及肇責尚待釐清。

▲▼苗栗頭份發生自小客車和電動自行車碰撞意外，89歲騎士安全帽飛落、人車摔地身亡。（圖／記者蔡文淵翻攝）