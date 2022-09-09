快訊／苗栗頭份中華路自來水管爆裂　路面積泥水...路基掏空

▲苗栗縣頭份市中華路寶雅前面9日上午10時自來水管爆管，路基掏空。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣頭份市中華路9日上午10時左右，出現自來水管爆裂意外，部分路面開始積水，爆管處路基也已掏空，苗栗縣議員陳光軒表示，上午7、8點左右就發現有小漏水，10點左右大爆發，已通報頭份分局協助交管。

水公司三處副處長表示9日上午9點43分接獲通報，爆裂的是1000mm直徑的主幹管，主要供應竹南、頭份地區家戶用水，預計超過1萬戶受影響，實際影響戶數還在統計中，估計1天可以搶修完成。