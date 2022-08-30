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剩1校長3老師...苗栗大成高中開學日無課可上　學生將轉至他校

▲▼苗栗私立大成中學建校76年，今天開學日只剩3名老師，學生卻無課可上，家長跳腳。（圖／擷取Google地圖）

▲苗栗私立大成中學建校76年，今天開學日只剩3名老師，學生無課可上，家長跳腳。（圖／擷取Google地圖）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌的母校，位於苗栗頭份的私立大成中學，今天開學日卻開不了課，校長表示，學校受少子化的影響，營運入不敷出，薪水都發不出來，老師紛紛離開，目前學校僅剩1名校長、3名老師，使得學生於今天開學日無課可上。於無法上課，學生家長氣得跳腳。

大成中學校長葉明相說，他去年5月接任校長，發現學校財務狀況已吃緊，並去年11、12月及今年1月積欠教師薪資，他向董事會反映，董事會跟他說到時會有資金進入，後來補助款進帳，才讓教職員再領薪水，但到今年6月只能發出本俸，7月就發不出，當時並有17、18名教師離職。葉明相表示，他於7月14日向教育部國教署反映此問題，盼能申請輔導轉介安置，但國教署回文須有董事會開會。他向董事會報告國教署回復，董事會才於8月7日召開董事會，但因出席人數未達規定而流會。

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葉明相說，因開學在即，他再向國教署反映，國教署於8月26日以來，連日派員到校協助，昨天是新生轉介說明會，今天是舊生轉介說明會，協助轉介到鄰近的中興商工等校。

私立大成高中創校迄今76年，包括苗栗縣長徐耀昌、前新竹縣長邱鏡淳都是校友，一度為頭份地區知名私校，但受少子化影響，招生受影響，目前全校僅剩100多名學生。

校長葉明相無奈表示，他也是臨時被推上「救火」，目前教育部國教署已介入，協調學生轉介安置，昨天已經轉介45名新生，今天處理65名舊生，晚上會繼續處理25名進修部的學生，所有的學生都會轉介到他校就讀。

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