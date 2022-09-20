　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策　基隆長者照護大升級

▲老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策 基隆長者照護大升級。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲基隆市長候選人謝國樑提「樂齡友善」政策。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人謝國樑今（20日）提出「老大人五夠讚」的樂齡友善政策，讓基隆長者照護大升級。謝國樑表示，基隆65歲以上長者，截至今年7月底止，人口逼近7萬人，占全市比例高達18.9%，隨著老年人口增加，期望未來能在公私協力合作下，以創新的方式提升長者照護環境，減輕照護長者家庭的負擔。

謝國樑提到，對於照護長者的家庭來說，長者日照中心絕對是必要的存在，現今基隆日間照護中心以市立醫院附設護理之家、部立醫院附設日間照顧中心及委託私立單位的長期照顧服務機構為主。未來日照中心將規劃與更多公、私立醫院，甚至是與衛生所結合，其中更包含先前提出的閒置校舍與未來基隆捷運沿線發展的公設回饋，作為日照中心的據點，打造醫養一條龍的日照中心。

▲老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策 基隆長者照護大升級。（圖／謝國樑辦公室提供）

謝國樑說，多數至雙北通勤的基隆人來說，目前大多營業到五、六點的日照中心並不能完全符合需求，未來將規劃延長日照中心營業時間，其中衍生的差額時間將由政府補助，降低通勤族返家的時間壓力與減輕照護長者家庭的負擔。

謝國樑指出，日照中心費用是大多數長者照護家庭的1筆經濟負擔，因此未來規劃從提高中低收入戶使用日照中心，或居家服務者補助費用開始，來減輕長者照護家庭的生活壓力，由於目前中央雖然提供低收戶是全額補助100%，但是對於中低戶則是補助95%，一般戶補助84%，因此未來市府預計再額外補足中低收入戶的5%，讓其達到100%全額補助，藉此大幅「降低照護家庭經濟負擔」。

▲老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策 基隆長者照護大升級。（圖／謝國樑辦公室提供）

謝國樑認為，「行的資源整合與升級」也是長者照顧的一大重點，基隆市65歲以上長者，除了本身就可申請敬老卡搭乘全市公車免費之外，未來也規劃將公車輛體全面替換為低底盤公車，方便長者上下車。另針對行動不變的長者，也預計加強社會處與民間合作的長期照顧交通接送服務，擴增民間特約單位與補助跳表費用，提升民間業者提高接送長者的意願。

謝國樑說，除了前面2點升級外，也規劃推出長照交通整合服務平台，導入如無障礙計程車叫車系統功能，如可自行上網預約、查詢服務時間、剩餘補助費用及服務評價，讓長者及照護家庭能夠擁有更便利、快速的預約系統，建構基隆一個友善的長照交通環境。

▲老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策 基隆長者照護大升級。（圖／謝國樑辦公室提供）

▲以創新的方式提升長者照護環境，減輕照護長者家庭的負擔。

【更多新聞】

►基隆男不爽報案被擋門外防疫　駕代步車「撞爆派出所大門」下場曝

►基隆民宅藏天九牌賭場　警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍　駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件　侵權市值達3100萬

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品　攻堅破詐團「收簿手」

 

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►高雄義大皇家酒店「1泊1食住宿券」超激殺2.9折！

ET快訊
詐騙1.9億！男女爽開X4戴名錶　家中抄出千元鈔票磚
證實嘉南平原有「3～4條高潛勢斷層」！氣象局：說了會引起恐慌
Jennie、V爆交往逾1年　韓網抓出「床上細節」
夏綠蒂公主氣場太強「比1手勢」喬治秒低頭　首次戴珠寶含意惹鼻
一鍋滷肉浪子回頭！送行者「11心碎故事」募殯葬費　騙50萬善
北市1斷層若錯動！　氣象局：台北盆地將塌陷成沼澤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

與周玉蔻槓上！　蔣萬安：絕不向抹黑、惡質攻擊低頭妥協

交通局停休為批陳時中政見「不可行」　她轟：北市府是黃珊珊政治打手

中央地方會同勘災！徐榛蔚爭取復建補助　蘇貞昌：支持做到最好

民進黨團3點轟高虹安「剽竊研究團隊心血」　籲資策會檢舉

蔣萬安防災4政見！提升災防辦公室層級　增消防員額「危險加給調至1.5倍」

鄭寶清背骨有理　最硬頸男人降肉《欣儀最政點》

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安氣炸：跟林智堅類比「真的侮辱我了」

老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策　基隆長者照護大升級

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

與周玉蔻槓上！　蔣萬安：絕不向抹黑、惡質攻擊低頭妥協

交通局停休為批陳時中政見「不可行」　她轟：北市府是黃珊珊政治打手

中央地方會同勘災！徐榛蔚爭取復建補助　蘇貞昌：支持做到最好

民進黨團3點轟高虹安「剽竊研究團隊心血」　籲資策會檢舉

蔣萬安防災4政見！提升災防辦公室層級　增消防員額「危險加給調至1.5倍」

鄭寶清背骨有理　最硬頸男人降肉《欣儀最政點》

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安氣炸：跟林智堅類比「真的侮辱我了」

老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策　基隆長者照護大升級

《女人我最大》超嚴格票選　大家最想要的塑身產品是「用噴的」

小琉二日遊攻略！規劃順遊13站當地景點　入夜續攤浪漫酒吧太紓壓

變貴了！蘋果上調日韓歐商店課金價格　上漲近三成玩家哭哭

新北大橋「機車道Z字彎」他傻眼　騎士揭3點爆共鳴：不走這裡

全家五星飯店度假！男鐵鎚把爸媽爆頭　冷血拍片：一直很想殺他們

錯了70年！玉里斷層擬拿掉　學者：連學術界也錯「將改為這名字」

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

快艇新三巨頭成形　喬治最期待對戰湖人、勇士和公鹿

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

台東清查危險建物　全縣24處危險建築...49國高中校舍受損　

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

政治熱門新聞

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

蘇貞昌等12分鐘開罵影片曝！　他嘆：小官今等2小時是義務

即／運動中心天花板崩塌原因曝！鄭文燦：瑞助要負責

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

更多熱門

相關新聞

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安：跟林智堅類比「侮辱我了」

公布6證據駁抄襲爭議　高虹安：跟林智堅類比「侮辱我了」

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處，但高20日舉行記者會公布校方信函，強調這是惡意指控，並數度酸因抄襲被撤銷兩個碩士學位的新竹市前市長林智堅說，「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」，還說不會躲在其他立委背後，由他人說明自己的論文。

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

快訊／曝校方信函駁抄襲爭議　高虹安：我不是林智堅

蔡英文挨轟「冷血」　王浩宇嗆饒慶鈴：開心跑場好意思罵中央？

蔡英文挨轟「冷血」　王浩宇嗆饒慶鈴：開心跑場好意思罵中央？

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

屢遭冒充散布親共言論　高虹安提告

屢遭冒充散布親共言論　高虹安提告

關鍵字：

2022九合一大選2022基隆市2022基隆市長謝國樑

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面