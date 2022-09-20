老大人「五」夠讚！謝國樑提樂齡友善政策　基隆長者照護大升級

▲基隆市長候選人謝國樑提「樂齡友善」政策。（圖／謝國樑辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長候選人謝國樑今（20日）提出「老大人五夠讚」的樂齡友善政策，讓基隆長者照護大升級。謝國樑表示，基隆65歲以上長者，截至今年7月底止，人口逼近7萬人，占全市比例高達18.9%，隨著老年人口增加，期望未來能在公私協力合作下，以創新的方式提升長者照護環境，減輕照護長者家庭的負擔。



謝國樑提到，對於照護長者的家庭來說，長者日照中心絕對是必要的存在，現今基隆日間照護中心以市立醫院附設護理之家、部立醫院附設日間照顧中心及委託私立單位的長期照顧服務機構為主。未來日照中心將規劃與更多公、私立醫院，甚至是與衛生所結合，其中更包含先前提出的閒置校舍與未來基隆捷運沿線發展的公設回饋，作為日照中心的據點，打造醫養一條龍的日照中心。

謝國樑說，多數至雙北通勤的基隆人來說，目前大多營業到五、六點的日照中心並不能完全符合需求，未來將規劃延長日照中心營業時間，其中衍生的差額時間將由政府補助，降低通勤族返家的時間壓力與減輕照護長者家庭的負擔。

謝國樑指出，日照中心費用是大多數長者照護家庭的1筆經濟負擔，因此未來規劃從提高中低收入戶使用日照中心，或居家服務者補助費用開始，來減輕長者照護家庭的生活壓力，由於目前中央雖然提供低收戶是全額補助100%，但是對於中低戶則是補助95%，一般戶補助84%，因此未來市府預計再額外補足中低收入戶的5%，讓其達到100%全額補助，藉此大幅「降低照護家庭經濟負擔」。

謝國樑認為，「行的資源整合與升級」也是長者照顧的一大重點，基隆市65歲以上長者，除了本身就可申請敬老卡搭乘全市公車免費之外，未來也規劃將公車輛體全面替換為低底盤公車，方便長者上下車。另針對行動不變的長者，也預計加強社會處與民間合作的長期照顧交通接送服務，擴增民間特約單位與補助跳表費用，提升民間業者提高接送長者的意願。

謝國樑說，除了前面2點升級外，也規劃推出長照交通整合服務平台，導入如無障礙計程車叫車系統功能，如可自行上網預約、查詢服務時間、剩餘補助費用及服務評價，讓長者及照護家庭能夠擁有更便利、快速的預約系統，建構基隆一個友善的長照交通環境。

▲以創新的方式提升長者照護環境，減輕照護長者家庭的負擔。

【更多新聞】

►基隆男不爽報案被擋門外防疫 駕代步車「撞爆派出所大門」下場曝

►基隆民宅藏天九牌賭場 警破門攻堅逮26人...查獲賭資56萬

►萬里自撞火燒車！男燒成焦屍 駕駛順利逃生...身揹2條通緝

►基隆關海運快遞緝獲名牌假貨逾1200件 侵權市值達3100萬

►金山警強力肅槍毒！查獲改造槍1把、毒品 攻堅破詐團「收簿手」