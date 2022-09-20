公布6證據駁抄襲爭議　高虹安氣炸：跟林智堅類比「真的侮辱我了」

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記者呂晏慈／台北報導

台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安遭週刊爆料，其美國辛辛那提博士論文與其他資策會研究人員共同發表研究案及論文相似度達32％，且部分圖片、表格等內容相同卻未引註出處，但高20日舉行記者會公布校方信函，強調這是惡意指控，並數度酸因抄襲被撤銷兩個碩士學位的新竹市前市長林智堅說，「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」，還說不會躲在其他立委背後，由他人說明自己的論文。

▲高虹安今天舉行「公佈辛辛那提大學學倫單位聲明」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

週刊報導指控，高虹安研究成果恐涉及3大爭議，包括未獲資策會授權使用，有侵犯智慧財產權之嫌，且若符合辛辛那提大學的抄襲定義，恐遭撤銷學位，此外，高虹安取得博士學位後，便至鴻海上班，遭質疑是「利用公家資源當成職涯跳板」。

對此，高虹安今天上午舉行「高虹安公佈辛辛那提大學學倫單位聲明記者會」，執教多年的台灣民眾黨立委張其祿、伯衡法律事務所律師陳宗豪、新竹縣議員參選人陳立基均與會。高會中公布校方信函指，去年起就有匿名檢舉信件致函美國辛辛那提大學，指控自己涉抄，而辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史特拉塞·珍寫信回應，「這些指控並不新，已被反覆操作，並且堅持了一年多，這些指控包含自我抄襲，但這並不被視為研究不當行為，我已驗證過，確認論文沒有版權問題，院方不需要做追究。你可能注意到，指控中提到的人已經進入政治領域，這可能是指控的動機」。

高虹安會中澄清，週刊誣指自己抄襲剽竊，但指控被抄襲的期刊作者就是她高虹安本人，這是一個惡意的指控，實際上，2018年她將論文繳至美國的學校時，校方跑SafeAssign比對，得到相似度6%結果，一切符合學校規定，請大家不要再去做惡意指控。

媒體追問，外界將高虹安博論涉抄爭議與林智堅中華大學碩士論文抄襲竹科管理局報告類比？高虹安說，她在資策會自主研究計畫是第一作者，跟林智堅抄襲竹科管理局報告完全是兩碼子事，她有著作人格權，合理使用沒有問題，「跟林智堅比喻的話，真的是侮辱我了」，此外，她親自與資策會執行長確認過，學術發表不以營利為目的，研究期間將期刊論文在國外發表，發表之後整理在博論一小部分，這叫著作權合理使用，不要「竹篙湊菜刀」。

高虹安諷刺林智堅說，她知道很多事情，社會大眾沒有寫過論文、待過法人研究單位可能不清楚，但她不會像其他人一樣，躲在其他立委背後，由其他立委去解釋自己的論文。

媒體也關注，這次被爆料博士論文涉抄，是否影響未來新竹市長選情？如何看待綠營「之前怎麼檢驗林智堅，現在就怎麼檢驗高虹安」的說法？高說，「我完全禁得起檢驗，因為林智堅的標準實在太低了」，如果今天民進黨想要泥巴戰，把全台灣人打成林智堅，這是考驗人民的智商，不過，若是這樣的泥巴戰搭配對手買週刊家戶投遞，當然會有影響，難怪每個人都說不要選舉，因為抹黑是現在進行式、正在發生中。

至於週刊指控高虹安無縫接軌到鴻海，把資策會當跳板的說法，高虹安說，她在資策會任職期間，哪項工作沒有盡心盡力完成？當時她還被當作訓練新人時的成功案例，為什麼現在在有些戴著有色眼鏡的人眼中，就會變成十惡不赦的罪行？她直言，不然就修法規定不能轉職啊，選舉選到這樣真的沒人性，法人研究單位現在人心惶惶，擔心未來會不會也被追殺？這些都太惡意了大可不必。

▲高虹安痛斥媒體報導抹黑。（圖／記者屠惠剛攝）

▼高虹安今天公布6張簡報，反駁抄襲指控。（圖／高虹安辦公室提供，下圖同）



