蔡英文挨轟「冷血」　王浩宇嗆饒慶鈴：開心跑場好意思罵中央？

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者詹宜庭／台北報導

連兩日地震造成花東地區災情嚴重，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌18日晚間視察中央災害應變中心時，因致詞完立馬離席且未與地方首長連線，遭藍營批評「冷血」。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇20日反嗆，中央一級開設，全員都在待命，台東在二次強震時已改為三級開設，「縣長不坐鎮救災還在跑選舉，你開心跑場，還好意思罵中央冷血？」

接連2起強震重創花東地區，台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳指出，中央指示要進行線上會議，卻讓大家枯等2個小時，但總統蔡英文到場後只是唸完稿就離開，痛批「最冷血無意義的防災會議」，而縣長饒慶鈴也表示，「所有人的時間被乾耗掉」。

王浩宇則反擊，台東發生地震，縣長不坐鎮救災還在跑選舉，昨天強震發生的時候，中央跟花蓮都是一級開設，而台東已經降為三級，「你開心跑場，還好意思説中央不重視、總統冷血？」

貼文一出立馬有網友回應，「第一次知道指揮中心不用做事，等兩個小時的」、「總統有關心就說總統耽誤救災，總統若只是慢了些致意，可能又要說總統不在乎後山的居民，這就是標準的台灣鯛」；然而也有網友抱持相反意見，認為「台東自己都降為三級了，那表示沒大礙啊，台東縣長快去跑選舉場吧」、「那總統找個記者去他家念一念就好，要那麼多人等他2個多小時幹嘛？」

▼網友於王浩宇貼文下方留言。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

