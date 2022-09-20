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社會 社會焦點 保障人權

快訊／男登苗栗泰安鳥嘴山右腿骨折　直升機吊掛下山送醫

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣消防局9月18日晚間接獲報案，泰安鄉鳥嘴山有登山客失蹤，19日23時40發現失蹤者51歲陳姓男子，意識清楚、眼睛瘀青、右小腿骨折、右眉心5公分撕裂傷，於今(20)日6時28分直昇機起飛吊掛，07時13分完成吊掛離場，7時26分降落苗栗市模型飛機場，苗栗91將患者送往部立苗栗醫院。

▲苗栗縣泰安山區18日登山客失蹤，昨深夜發現時有骨折現象，19日清晨由直升機吊掛送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣泰安山區18日登山客失蹤，昨深夜發現時有骨折現象，20日清晨由直升機吊掛送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

消防局9月18日接獲登山客家人報案，一名陳姓男子9月18日獨自攀登泰安鳥嘴山，9月18日中午後就失聯，家屬報案並po臉書登山社團請求協尋，據了解，陳姓登山客是屏東人，17日晚上先到達泰安警光山莊睡車上，計畫18日一早出發攀登鳥嘴山，當天往返，沒想到中午就失聯，家屬報案後18日下午近山搜索，並沒有找到人。

9月19日消防局持續派出4組14名搜救人員上山搜尋，並2度利用無人機搜尋，於22時30分發現傷者，23時40分接觸傷者，傷者有意識、有呼吸、知道自己名字，搜救人員給予保暖、固定、糧食及飲水並進行檢傷，發現傷患右眼熊貓眼、右腳脛骨骨折、右小腿骨折、左手臂擦傷、右眉尾骨5公分撕裂傷，於20日上午6時申請直升機吊掛。

林姓登山客送醫後有顱內出血情形，家屬表示，林姓登山客是第一次攀登鳥嘴山，有可能是路徑不熟而迷路，而18日下午花蓮發生大地震，家屬不排除登山客傷勢是因為地震所造成。

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