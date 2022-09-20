通緝犯賣槍籌跑路費！休息站約交易3人狼狽落網...黑槍價格曝

記者黃宥寧／台北報導

北市士林警分局日前接獲情資，綽號「小龍」男子平日擁槍自重，且經友人穿針引線在中部地區向不特定人士兜售槍枝，警方比對相關資料後，發現龍男是槍砲通緝犯，立即成專案小組偵辦，日前於泰安休息站將龍、陳、許姓嫌犯查緝到案，並查獲改造手槍1把、子彈12發，全案依違反槍炮彈藥刀械管制條例，移送台中地檢署偵辦。

▲居無定所的龍姓男子通緝案，在中部地區大膽兜售槍枝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

38歲龍男因違反槍砲彈藥案被判10年10月，未執行遭通緝，為籌跑路費，決定將已故友人寄放的改造手槍出售，但他十分狡猾，平日四處躲藏無固定住居所，為躲避警方查緝，更會將交易地點不斷更換，甚至對於購買槍枝者身分嚴加過濾。

▼龍嫌為籌跑路費將已故友人寄放槍支出售。（圖／記者黃宥寧翻攝）

專案小組人員蒐集販槍事證及掌握其行蹤後，於9月13日跟監至台中泰安休息站，見時機成熟將龍姓、許（36歲）、陳（38歲）3人查緝到案，並當場查獲改造手槍1把（彈匣2枚）、子彈12發等證物。

據悉，龍男原本要出售2支改造手槍，交易時僅拿出1支並喊價25萬。全案調查相關事證後，依違反槍炮彈藥刀械管制條例，將3人移送台中地檢署偵辦。