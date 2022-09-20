雲街今早現蹤！冷空氣來了　「更低溫19℃」溼答答時間曝

▲冷空氣流經暖海面形成「雲街」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

冷空氣「雲街」現蹤！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇發文，貼出今天（20日）早上衛星雲圖表示，冷空氣的胞狀雲街，代表東北風南下增強的軌跡；周五晚間到周末期間另一波東北風南下增強，迎風面北部、東半部可能又會是溼答答的天氣型態，部分空曠地區有機會降到19度上下。

中央氣象局長鄭明典也在臉書說，冷空氣流經暖海面！這種雲形是冷空氣流經暖海面的特徵，不過還不是很典型，表示冷空氣來不是很冷，算涼一點點！慢慢地，天氣系統的季節特徵又有變化了！

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吳聖宇在臉書提到，冷空氣的胞狀雲街，代表東北風南下增強的軌跡，不過，這個季節冷空氣還太弱，實際降溫幅度有限，需要輻射冷卻作用加持。

▼今早雲街現蹤。（圖／氣象局）



吳聖宇指出，今天、周三受到東北風增強的影響，迎風面北部、東半部雲量較多，並且有局部短暫陣雨出現的機會，今天的降雨比較零星局部，周三水氣會比今天多，降雨的情況預期會變得明顯許多，降雨範圍也會擴大。

吳聖宇表示，要等到周四東北風較為減弱，水氣減少，迎風面地區的天氣才會好轉，恢復多雲或有陽光的天氣，並且可望維持到周五白天；周五晚間到周末期間另一波東北風南下增強，水氣再度增多，迎風面北部、東半部周末期間可能又會是溼答答的天氣型態了。

吳聖宇說，溫度方面，周末苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶高溫又會降到27-29度之間，隨著冷空氣活動，溫度開始有些起起伏伏變化的情況出現了，夜晚清晨的低溫則會持續維持在20-22度左右，部分空曠地區有機會降到19度上下。

吳聖宇指出，至於苗栗以南以及台東地區受東北風影響的情況不明顯，白天高溫持續有機會來到32-34度間，尤其是陽光底下，感受仍會比較熱，但夜晚清晨低溫會降到23-26度間，部分空曠地區可能只有21-23度，日夜溫差變化較大，早出晚歸的朋友要多留意衣物添加。