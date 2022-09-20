火烤牛肉排、去骨雞腿排任選！罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時開吃了

▲超罪惡泡菜牛肉堡限時吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控要衝一波！人氣速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」推出全新「泡菜系列堡」，特意開發韓式燒烤醬、韓式泡菜搭配罪惡火烤牛肉排、去骨烤雞腿排，大口咬下口感微甜微辣，還吃得到生洋蔥、起士片，即日起至10月31日限定開吃。

▲韓式泡菜搭配火烤牛肉、雞腿排超罪惡。

漢堡王最新「韓式泡菜烤肉堡」來了，選用超開胃的酸甜微辣韓式泡菜作為主角，分別搭配8.8盎司火烤牛肉排、4.4盎司火烤牛肉排及去骨烤雞腿排推出3款罪惡選擇，且裡頭通通淋了韓式燒烤醬，並夾入美式起士片、生洋蔥，大口咬下超滿足，即日起至10月31日限時開賣，提醒有部分門市無販售全品項。

▲NENE CHICKEN X 金色三麥推限量「雞+酒派對套餐」 。（圖／記者蕭筠攝）

另，NENE CHICKEN9月份也找來金色三麥首度聯手推出超狂「雞+酒派對套餐」，選中最適合搭配韓式炸雞的「蜂蜜啤酒」打造成NENE專屬酒標瓶身，並以紅藍黃3色製成繽紛包裝，可愛到不行，蜂蜜啤酒因擁有蜂蜜結合啤酒的麥芽香，順口又好喝，套餐內則還有半半炸雞（口味任選）、炸年糕，以及全新「洋蔥圈」各1份，數量有限、售完為止，提醒宜蘭幾米店、誠品南西店不販售。

且為慶祝最新聯名開賣，即日起至9月30日只要於個人社群平台公開分享聯名紙盒加啤酒，並完整拼出「네네」（等於須要有2瓶聯名啤酒才能拼字），再標記官方帳號並下好指定TAG，即可抽「年度VIP卡」，爽吃整年免費炸雞，每月固定有500克炸雞免費吃，只抽1人，詳細內容可關注粉專。

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