　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

火烤牛肉排、去骨雞腿排任選！罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時開吃了

▲▼漢堡王推出「泡菜重磅王」。（圖／業者提供）

▲超罪惡泡菜牛肉堡限時吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

漢堡控要衝一波！人氣速食連鎖店「漢堡王（Burger King）」推出全新「泡菜系列堡」，特意開發韓式燒烤醬、韓式泡菜搭配罪惡火烤牛肉排、去骨烤雞腿排，大口咬下口感微甜微辣，還吃得到生洋蔥、起士片，即日起至10月31日限定開吃。

▲▼漢堡王推出「泡菜重磅王」。（圖／業者提供）

▲韓式泡菜搭配火烤牛肉、雞腿排超罪惡。

漢堡王最新「韓式泡菜烤肉堡」來了，選用超開胃的酸甜微辣韓式泡菜作為主角，分別搭配8.8盎司火烤牛肉排、4.4盎司火烤牛肉排及去骨烤雞腿排推出3款罪惡選擇，且裡頭通通淋了韓式燒烤醬，並夾入美式起士片、生洋蔥，大口咬下超滿足，即日起至10月31日限時開賣，提醒有部分門市無販售全品項。

▲▼NENE CHICKEN X 金色三麥推限量「雞+酒派對套餐」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲NENE CHICKEN X 金色三麥推限量「雞+酒派對套餐」 。（圖／記者蕭筠攝）

另，NENE CHICKEN9月份也找來金色三麥首度聯手推出超狂「雞+酒派對套餐」，選中最適合搭配韓式炸雞的「蜂蜜啤酒」打造成NENE專屬酒標瓶身，並以紅藍黃3色製成繽紛包裝，可愛到不行，蜂蜜啤酒因擁有蜂蜜結合啤酒的麥芽香，順口又好喝，套餐內則還有半半炸雞（口味任選）、炸年糕，以及全新「洋蔥圈」各1份，數量有限、售完為止，提醒宜蘭幾米店、誠品南西店不販售。

且為慶祝最新聯名開賣，即日起至9月30日只要於個人社群平台公開分享聯名紙盒加啤酒，並完整拼出「네네」（等於須要有2瓶聯名啤酒才能拼字），再標記官方帳號並下好指定TAG，即可抽「年度VIP卡」，爽吃整年免費炸雞，每月固定有500克炸雞免費吃，只抽1人，詳細內容可關注粉專。

【你可能也想看】

►日本賣翻「炸腿排」台灣也有了！　超商最新「隱藏版美食」一次看
►麥當勞、肯德基全買1送1！9大速食店「9月最新優惠」懶人包
►深夜點「保險套+豆漿」組合超夯！人氣「外送生鮮雜貨」大公開

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
詐騙1.9億！男女爽開X4戴名錶　家中抄出千元鈔票磚
證實嘉南平原有「3～4條高潛勢斷層」！氣象局：說了會引起恐慌
Jennie、V爆交往逾1年　韓網抓出「床上細節」
夏綠蒂公主氣場太強「比1手勢」喬治秒低頭　首次戴珠寶含意惹鼻
一鍋滷肉浪子回頭！送行者「11心碎故事」募殯葬費　騙50萬善
北市1斷層若錯動！　氣象局：台北盆地將塌陷成沼澤

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

火烤牛肉排、去骨雞腿排任選！罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時開吃了

預習下半年度派對時尚　整座城市都是伸展台！

芋頭控快看！超商最新「芋泥蛋糕捲」來了　限時嚐鮮價39元爽吃

勇敢回歸日常！國泰金控攜手雲門　再創萬人震撼地表藝文盛宴

超商獨家「5款迷你相機」！布丁狗、巴斯光年超Q　還有唐老鴨吸塵器

【廣編】月經桌遊深入校園讓健教課變有趣　Kotex揪屈臣氏一起應援

【廣編】美網新星Sebastian Korda加入RICHARD MILLE品牌摯友

客家小炒全國爭霸準決賽開打！國際名廚驚豔客家創意新食尚

限時2天！超商「最省咖啡優惠」快看　大杯美式只要22元、拿鐵29元

【廣編】雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶　陪伴開啟新常態社交模式

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

火烤牛肉排、去骨雞腿排任選！罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時開吃了

預習下半年度派對時尚　整座城市都是伸展台！

芋頭控快看！超商最新「芋泥蛋糕捲」來了　限時嚐鮮價39元爽吃

勇敢回歸日常！國泰金控攜手雲門　再創萬人震撼地表藝文盛宴

超商獨家「5款迷你相機」！布丁狗、巴斯光年超Q　還有唐老鴨吸塵器

【廣編】月經桌遊深入校園讓健教課變有趣　Kotex揪屈臣氏一起應援

【廣編】美網新星Sebastian Korda加入RICHARD MILLE品牌摯友

客家小炒全國爭霸準決賽開打！國際名廚驚豔客家創意新食尚

限時2天！超商「最省咖啡優惠」快看　大杯美式只要22元、拿鐵29元

【廣編】雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶　陪伴開啟新常態社交模式

錯了70年！玉里斷層擬拿掉　學者：連學術界也錯「將改為這名字」

高虹安悍斥論文抄襲指控　柯文哲大讚：一級戰將

快艇新三巨頭成形　喬治最期待對戰湖人、勇士和公鹿

揭八德運動中心招標→監造都桃市府主導　國民黨：鄭文燦怎推給廠商？

台東清查危險建物　全縣24處危險建築...49國高中校舍受損　

傳哈利梅根「被要求道歉」　跟威廉凱特大和解！歐普拉專訪太傷人

寵物雲高雄新店盛大開幕！千項商品買一送一　加入會員就送購物金

人夫揪幫傭「車上壞壞25次」　露骨錄音曝：鬆鬆讓它爽快

地調所點名嘉南3條高潛勢斷層　地表變形「每年位移4至6公分」

地震震掉八德！　花口水護航不如務實解決缺失

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

消費熱門新聞

超商大杯美式只要22元、拿鐵29元！

調查網友十大救贖妙招不再罪惡感

國泰金控攜手雲門創震撼藝文盛宴

超商最新「芋泥蛋糕捲」限時只要39元

正妹學霸3C讀書法正取五間醫學系

罪惡「韓式泡菜烤肉堡」限時吃！

家長嘆抗蟎不易！從洗衣就要把關

人氣「外送生鮮雜貨」大公開！

超商獨家5款迷你相機！巴斯光年超Q

超商限時3天「霜淇淋買1送1」！

淡水漁人碼頭追煙火秀　最後兩場時間快筆記

超商獨家「花生巧克力三明治」來了

預習下半年度派對時尚

限3天！5.5折喝精品咖啡、泡麵買1送1

更多熱門

相關新聞

壽司郎插旗台茂購物中心

壽司郎插旗台茂購物中心

壽司郎終於要在桃園開出第二家店了，地點就在台茂購物中心，雖然開幕時間還沒確定，但已讓桃園朋友開心的說「不用再擠國際路店」。另外，新北市第5家​壽司郎「新店中興路店」預計10月底開幕⁣，以後住在附近的朋友想吃壽司又更方便了。

最新「味噌火腿起士生吐司」來了

最新「味噌火腿起士生吐司」來了

樂檸漢堡忠孝敦化門市9/23試營運

樂檸漢堡忠孝敦化門市9/23試營運

網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」

網友熱議「5大連鎖韓式炸雞店」

和牛涮澳洲和牛吃到飽免費升級

和牛涮澳洲和牛吃到飽免費升級

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王NENE CHICKEN

讀者迴響

熱門新聞

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

快訊／09：23規模4.3地震！　最大震度4級

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

重點是未婚！台灣大車隊千金「馬甲線身材」曝光

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

嫁給「這3星座老公」只能自求多福！

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面