10／31前澳洲和牛吃到飽免費升級　雙北4家「和牛涮」加1元生啤無限喝

▲和牛涮全台8家分店同步推出「澳洲金牌純血和牛吃到飽」免費升級優惠。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

火鍋控看過來！王品集團旗下和牛鍋物吃到飽「和牛涮」即日起至10月31日前，全台8家分店同步推出「澳洲金牌純血和牛吃到飽」免費升級優惠，消費頂級和牛或極上和牛套餐就能升級，另外還有雙北4店限定的「+1元生啤喝到飽」活動。

和牛涮日式鍋物放題主打火鍋吃到飽，依能享用的肉品不同，餐價從400元多到700多元不等，桃園同德店與台北羅斯福店、台中文心崇德店及高雄博愛店都還有日本A5和牛放題套餐，價格1880元，供應日本A5頂級和牛霜降、日本A5頂級和牛雪花及日本A5頂級和牛極霜，其他還有美澳和牛吃到飽。

▲一樣無限供應的「極上和牛黑咖哩」，選用多種蔬果、辛香料熬至深可可色。（圖／王品提供）

除了肉品無限續，自助吧還供應70多種新鮮蔬菜、漿餃、副食、飲品等，指定套餐還可享用現做鯛魚燒。因應秋日，即日起至10月31日也推出限定版「起司麻糬鯛魚燒」，還可填入北海道牛奶霜淇淋與日式晶凍、黑糖珍珠等配料。

此外，「和牛涮」雙北4家門店加碼推出「+1元生啤喝到飽」優惠，10月31日前周一至周五晚上8點後，至台北忠孝東、台北林森北、台北羅斯福、板橋文化店消費頂級和牛套餐，即可以1元加購ORION生啤酒喝到飽。

▲欣葉呷哺呷哺推出秋季限定的「馬祖現撈淡菜鍋」。（圖／欣葉提供）

另外，愛吃淡菜的海鮮迷有福了，欣葉呷哺呷哺推出秋季限定的「馬祖現撈淡菜鍋」，除了可以品嘗到馬祖當地直送的肥美淡菜，另外還攜手「馬祖酒廠」以「馬祖老酒」入菜，每套2,080元適合2人享用。另外還有週週抽馬祖名酒活動，有機會把馬祖酒廠東湧陳年高粱酒帶回家，即日起供應至11月20日止。