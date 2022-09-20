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夏綠蒂公主氣場太強「比1手勢」喬治秒低頭　首次戴珠寶含意惹鼻酸

記者張寧倢／綜合報導

英國王室19日舉行女王國葬，威廉王子的兩名子女，9歲喬治王子和7歲夏綠蒂公主是西敏宮內最年輕的送葬者，沉穩表現廣獲讚賞。其中夏綠蒂被拍到「比出1個手勢」似在提醒哥哥這時應該鞠躬，喬治也立刻聽話照做。事實上，夏綠蒂被認為和女王一樣恪遵禮儀，國葬上她第一次佩戴的重要珠寶更是具有特殊意義。

▲▼夏綠蒂公主提醒哥哥喬治「你應該要鞠躬」。（圖／翻攝自YouTube、路透）

▲夏綠蒂公主提醒哥哥喬治「你應該要鞠躬」。（圖左／翻攝自YouTube、圖右／路透）

綜合《衛報》、《Page Six》報導，喬治王子和夏綠蒂公主19日出席曾祖母伊利莎白二世女王國葬，在長達1小時的儀式中兄妹倆和父母威廉、凱特坐在第1排，得體沉穩的表現廣獲讚賞。葬禮上，當女王靈柩準備經過威靈頓拱門時，夏綠蒂更被到拍到「用手指向前方」，側著頭告訴身旁的哥哥「你應該要鞠躬」（You need to bow.），喬治聞言也立刻低頭行禮，公主氣場儼然像是家中的「老大」。

不僅如此，夏綠蒂意識到母親凱特、祖母卡蜜拉向靈柩行屈膝禮時，年僅7歲的她也毫不馬虎地跟著照做，喬治看妹妹行禮後立刻低頭致敬，而夏綠蒂展現出的王室風範也讓英國媒體大讚舉止得體。事實上，夏綠蒂先前就曾在女王的白金禧慶典上「矯正」哥哥喬治的站姿，提醒他該把雙手放下貼在身側，喬治王子聽了妹妹的話後也迅速改正，站直了身。

夏綠蒂這次出席女王國葬身穿Manuela de juan黑色大衣，並首次在公開儀式中戴上正式禮帽，胸前左側也第一次佩戴了貴重珠寶，據稱是曾祖母生前贈予的「馬蹄」型鑽石胸針，以此悼念女王。

▲▼夏綠蒂公主、喬治王子出席19日女王國葬儀式。（圖／路透）

▲▼夏綠蒂公主參加女王國葬首次佩戴禮帽、貴重珠寶，下車前她與喬治表情肅穆。（圖／路透）

▲▼夏綠蒂公主、喬治王子出席19日女王國葬儀式。（圖／路透）

喬治小王子被拍到忍不住在葬禮上哭泣，夏綠蒂在步入西敏寺之前也被拍到疑似掩面拭淚的照片，凱特王妃似乎也注意到女兒的動作。這一幕讓部分推特網友不捨表示「看得我都心碎了」，不過也有網友認為，夏綠蒂其他照片看起來心情平靜，可能只是在揉眼睛。

▼夏綠蒂被拍到疑似哭泣的照片，但有網友認為可能只是揉眼。（圖／路透）

▲▼夏綠蒂公主、喬治王子出席19日女王國葬儀式。（圖／路透）

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