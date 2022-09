夏綠蒂公主太可愛！哈利梅根一見她藏不住笑　網友卻一面倒狂罵

▲哈利夫婦與夏綠蒂公主的有愛互動。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

英女王伊莉莎白二世19日舉行國葬,所有王室成員都齊聚倫敦為她送行,但外媒卻意外發現,此前與哥嫂威廉夫婦有嫌隙的梅根與哈利,在葬禮上都與7歲的小侄女夏綠蒂公主溫馨互動,緩和了2家人的緊張關係,不過現場畫面曝光後卻引來網友一陣狂罵。

V Smiles from Uncle Harry: Moment Prince Harry gives his niece Princess Charlotte a reassuring grin during the Queen's committal service in Windsor ====== https://t.co/h9SqXQm79Z pic.twitter.com/yOR3gWUL8d

據《每日郵報》報導,7歲的夏綠蒂公主在葬禮中,被安排坐在母親凱特和叔叔哈利中間。過程中,她的禮帽突然滑落,於是小夏綠蒂便伸出手將禮帽調整好,然後偷偷望向隔壁的叔叔,吸引了原本低頭沉思的哈利也抬起頭看向她。2人目光相遇後,哈利對夏綠蒂露出笑容,而夏綠蒂也報以甜甜的微笑,互動十分有愛。

Princess Charlotte "left the church with her family when she looked around at Meghan, who went from looking sombre to spotting Charlotte's gaze and giving her a sweet smile". #MothersHeart #queensfuneral #MeghanMarkle pic.twitter.com/NraZ112Vrv