震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」整理截至19日中午為止，地震分布及發生次序。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

918台東池上規模6.8大地震，餘震不斷，甚至被外界解讀「震央一路往北」。對此，中央氣象局前局長辛在勤19日表示，「每次較大地震後，會出現很多的地震專家，我在等他們怎麼解釋餘震發生地向北移動的趨勢，哈哈哈，表示向北威脅花蓮，真的是老天鵝！」

辛在勤為氣象局首位學術背景是地震學的局長，他在臉書說，花蓮會不會發生地震，是要看當地地震能量的累積情況，跟餘震是無關係的。他解釋，地震因地層錯動造成，這次地震有很大的水平錯動分量，與海岸山脈移動幾乎相同。

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辛在勤指出，那通常錯動主要分單向錯動與雙向錯動，這次地震錯動是一個單向錯動，餘震會由震源單向向外延伸；如果是雙向錯動，餘震則會以震源為中心向外分布，供大家加減參考，「地震科學裡是有地震學的，從大二、大三開始最少要修個2、3年，你修了嗎？這次地震我多嘴了，也造了口業，是該休息、休息了。」

▼辛在勤。（圖／資料照／記者李毓康攝）



「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書整理地震分布及發生次序，「地震發生位置有往北的趨勢」。對此，氣象局解釋，這些地震仍均屬同一序列，只是東部縱谷斷層很長，北至北花蓮、南至南台東，因此地震分布的位置較遠，據統計，本次地震序列次數已達150個。

外界擔心未來地震會一路往北，氣象局地震中心副主任吳健富表示「不一定」，餘震南北都有分布，只是位置好像有往北，可能會被聯想到1951年的花東大地震序列，當年花蓮北部、台東南部都有出現大規模地震。

吳健富指出，該處近50年來沒有大規模地震，因此累積能量多，也需要較多時間釋放能量，未來2天仍可能出現規模5以上餘震。他提醒，地震震央往北可能誘發地層錯動，花蓮北邊也須多加注意。

▼辛在勤發文。（圖／翻攝辛在勤臉書）

