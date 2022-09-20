震不停！全台36條活動斷層　「這條最危險」

記者陳俊宏／綜合報導

918台東池上規模6.8大地震，餘震不斷，但截至今天（20日）有感地震已明顯減少。根據經濟部中央地質調查所調查，全台共有36條活動斷層。台大地質科學系退休教授陳文山表示，最擔心台北市的山腳斷層，這條最危險。

▼全台36條活動斷層分布。（點圖可放大／地調所）

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池上規模6.8地震，為今年以來最大地震，各界關心地震發生的原因。地調所表示，已派專家前往現地調查，調查發現，部分地表破裂發生在池上斷層沿線，並有裂隙與噴沙現象，由震源機制解與餘震資料分布顯示，本次地震由北北東走向、朝西高角度傾斜的走向滑移斷層所致。



陳文山在《有話好說》節目提到，最擔心台北市山腳斷層，這條最危險，因台灣有3分之1人口住在雙北，危老房子那麼多，不要說規模6.8地震，規模6.4地震發生在台北市就很麻煩了。

據經地調所資料，山腳斷層位於台北盆地西北方，大約在40至70萬年前開始活動，因其陷落才形成台北盆地，目前被歸類為活動斷層，而最近一次活動可能距今有1萬1000年之久。

▼山腳斷層。（圖／翻攝地調所）

早期的調查研究資料顯示，山腳斷層位置沿著關渡、五股、泰山至樹林一帶分布，但根據地調所近幾年的調查結果，斷層可穿過大屯火山，延伸至東北方的金山地區，長度為過去所認知的至少2倍，總長度約40公里。

另外，全台目前有36條活動斷層。地調所解釋，活動斷層是指「更新世晚期（距今約10萬年）以來曾活動過，未來可能再度活動的斷層」。

地調所指出，活動斷層依據活動年代的證據，又分為第一類與第二類，第一類是指有1萬年內活動年代的證據，第二類是指有10萬年內活動年代的證據；隨著調查結果的進展，活動斷層的分類有可能由第二類改為第一類，所以分類基礎並非等同地震潛勢或危險度高低，換言之，斷層未來活動風險與斷層的分類並無直接相關。

地調所說，據《災害防救法》第22條與「風災震災火災爆炸火山災害潛勢資料公開辦法」第4條，地調所公開新版活動斷層分布圖，相關資訊可參考地調所活動斷層網頁（https://faultgis.moeacgs.gov.tw/gis/）與地調所官網（https://www.moeacgs.gov.tw/），圖資可供國土計畫、土地開發審查、災害防救、緊急應變、建築物耐震設計等規劃應用參考。

►目前全台36條活動斷層包括：



山腳斷層

湖口斷層

新竹斷層

新城斷層

獅潭斷層

三義斷層

大甲斷層

鐵砧山斷層

屯子腳斷層

彰化斷層

車籠埔斷層

大茅埔-雙冬斷層

初鄉斷層

九芎坑斷層

梅山斷層

大尖山斷層

木屐寮斷層

六甲斷層

觸口斷層

口宵里斷層

新化斷層

後甲里斷層

左鎮斷層

小崗山斷層

車瓜林斷層

旗山斷層

潮州斷層

恆春斷層

米崙斷層

嶺頂斷層

瑞穗斷層

奇美斷層

玉里斷層

池上斷層

鹿野斷層

利吉斷層