日夜搶修！剩台20線南橫公路梅山-向陽段　「拚今中午前搶通」

記者李姿慧／台北報導

9月18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震，花蓮地區多處道路及橋梁受損，歷經日夜搶修，目前僅剩高雄市桃園區台20線南橫公路20臨105線梅山口~向陽路段邊坡坍方，雙向阻斷，公路總局預計今(20日)中午12時搶通。

公路總局表示，經巡查轄區道路災情，截至今(9月20日)上午8時，道路已無災情；道路災阻路段則有1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K-44K梅山口~向陽路段，因36K+500檜谷路段邊坡坍方，道路雙向阻斷，預計今天中午12時搶通。

此外，受地震影響，花蓮地區台9線部分道路及橋梁路面隆起、出現裂縫橋台、擠壓伸縮縫導致道路不平整，經公路總局搶修，昨初步整平已全線搶通。

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▲花蓮玉里大橋因路面南下線搶通。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台9線玉里大橋受地震影響，橋梁引道兩端路面產生裂縫，昨搶通南下線橋梁。另北上線P13橋墩遭擠壓損壞，先暫時封閉橋梁，封閉北上橋梁期間，以南下線調整為雙向各一車道通行，全時交維人員管制，進行橋梁修復作業。

由於玉里大橋北上線部分受損較爲嚴重，暫時封閉進行橋梁詳細檢查及評估，若經檢查不嚴重立即開放通行。因考量玉里大橋改建工程發包在即，將評估橋梁直接改建之可行性。