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桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

▲鄭運鵬今（8）日語市長鄭文燦在新明市場掃街拜票，趁空閒時品嘗豆花與選民閒話家常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▲鄭運鵬與市長鄭文燦在新明市場掃街拜票，趁空閒時品嘗豆花與選民閒話家常。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

年底九合一選戰倒數67天，最新民調指出，桃園市長目前由民進黨參選人鄭運鵬以29.1%暫時領先國民黨參選人張善政的24.61%。不過值得注意的是，上屆投給鄭文燦的人僅有4成3要投給鄭運鵬，目前則還有34.86％還沒決定投誰。

根據《自由時報》民調結果指出，目前桃園市長選情由民進黨參選人鄭運鵬29.1％暫時領先，與國民黨參選人張善政24.61％，差不到5％；民眾黨參選人賴香伶為4.59％、無黨籍參選人鄭寶清6.84％。目前還有34.84％還沒決定。

不過交叉比對結果發現，上屆市長選舉投給鄭文燦的選民，目前僅有4成3要投給鄭運鵬，顯示鄭文燦的票源並未未大幅轉移鄭運鵬，而上屆投給陳學聖的選民則有68.85％這次會投給張善政，這也是鄭運鵬、張善政選情膠著的關鍵之一。

▲2022桃園市長民調。（圖／《ETtoday新聞雲》）

根據《ETtoday新聞雲》民調，若年底大選為藍綠白三人對決，張善政支持度以39.3％微幅領先鄭運鵬支持度30.3％，賴香伶則為10.8％，而要是民進黨籍前立法委員鄭寶清加入戰局，其支持度為7.9％，張善政的支持度則下滑至36.8％，仍贏過鄭運鵬的28.5％。

 

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