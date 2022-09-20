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蔣萬安防災4政見！提升災防辦公室層級　增消防員額「危險加給調至1.5倍」

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安出席「耐災城市 台北萬安」政策發佈會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安出席「耐災城市 台北萬安」政策發佈會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台東關山於17日發生規模6.4地震、台東池上於18日發生規模6.8地震、花蓮卓溪19日發生規模5.9地震，面對近期地震頻繁，國民黨台北市長參選人蔣萬安20日召開防災政策發布會，提及要加強4個面向，包括「強化全災害管理體系 」、「建置優質防災台北城」、「強化台北市安全守護能力」、「重建最會救人城市」。

蔣萬安20日上午召開「耐災城市 台北萬安」政策發佈會，邀請前台北市消防局長熊光華、前消防署副署長謝景旭出席。蔣萬安表示，明日就是9月21日，1999年大地震造成2000多名台灣民眾不幸喪生、1萬多民眾受傷，23年前大地震造成相關損害不計其數，這兩天又發生6.8級地震，讓他們重視災害來臨時，對於防災應變與準備重要性。

蔣萬安拋出4個面向，分別為「強化全災害管理體系」、「建置優質防災台北城」、「強化台北市安全守護能力」、「重建最會救人城市」。

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安出席「耐災城市 台北萬安」政策發佈會。（圖／記者林敬旻攝）

針對強化全災害管理體系部分，蔣萬安提及，要將管理組織層級提高，專業專人專責效率高，現在北市也有災害防救辦公室，但希望將層級拉高至市府層級，才能完全掌握指揮、溝通協調跨局處橫向聯繫，讓平時災時轉換效率提高，且是由專人專責專職負責，落實風險評估，深植市民安全文化。

關於建置優質防災台北城，蔣萬安指出，建構公私部門、民眾臨災的持續運作計畫，也要建構元宇宙虛擬實境臨災的持續運作計畫防災教育設施，讓學習如影隨行，感受災害來臨時要做哪些演練，深刻體會災害發生情境下平時演練是否派上用場，另要加強學術協力機構合作，預先掌握研判災害潛勢，不論是水災、土石流或地震等，都要全盤掌握。

而「強化台北市安全守護能力」這塊，蔣萬安說，要擴大消防編制增加員額，目前消防服務人口比約為1比1300左右，但對比國外城市東京、紐約等，絕對還有進步空間，所以他的預期目標為1比1000；而他也要留住人才，廣建職務宿舍，調升危險職務加給，並鼓勵科技救災，提升救災品質及安全。

最後是重建最會救人城市，蔣萬安說明，持續擴大志願者急救能量，結合快遞、便利商店、物流業者配帶AED，提高高級救護技術員EMTP的比率，全面普及CPR的救護訓練， 配合推動AED的設置率全面提升。

被問到「元宇宙虛擬實境」放置場域，謝景旭回應，場所可做多方面考量，包括防災科學教育館、科博館等，這部分能夠與時俱進規劃，面對少子化緣故，校園教室或許也可使用，另外台北市也有防災公園，平常是休息活動的場所，一旦發生災害時可進行搶救應變、指揮調派，若能蓋虛擬實境場所，或許也可結合發揮更大效應。

至於調升消防人員危險加給部分，蔣萬安競選辦公室補充，為了留住優秀的消防人員在台北無後顧之憂守護市民安全，危險職務加給加成將爭取調升至1.5倍。

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