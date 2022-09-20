交通局停休為批陳時中政見「不可行」　她轟：北市府是黃珊珊政治打手

▲無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／記者陳家祥攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中18日提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，遭台北市交通局以新聞稿回應政見不可行。北市議員簡舒培表示，有交通局公務人員向她爆料，柯文哲為替黃珊珊攻擊對手，週日指示休假的交通局科長召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策，儼然成了黃珊珊的政治打手，攻擊抹黑對手。

簡舒培表示，陳時中日前提出「士林北投前瞻路網十年計畫」，盼能透過提前規劃交通的方式，避免重演內湖因爲缺乏遠見的交通規劃，導致內湖交通困境難解，「但週日下午，台北市交通局破天荒以新聞稿攻擊市長參選人的政見不可行，交通局的公務人員儼然成了黃珊珊的政治打手，攻擊抹黑對手。」

簡舒培說，有交通局同仁向她爆料指出，柯文哲為替黃珊珊攻擊對手，週日市府高層指示週休二日的交通局科長停止休假，召開視訊會議，擬新聞稿打擊陳時中政策「不可行」，質疑此為政治凌駕專業。

簡舒培補充，根據交通局同仁表示，過去在陳水扁、馬英九、郝龍斌擔任市長時，都不曾在選舉時回應市長候選人的政見，怒轟「難道交通局長是民眾黨的黨員，所以整個交通局都變成民眾黨選舉打手？現在北市政府為了黃珊珊，政治凌駕專業，柯文哲要交通局否定陳時中，還是陳時中點出了柯文哲的不作為，所以要交通局幫忙遮羞呢？白色果然容易髒，而且是有史以來最髒！」

不僅如此，陳時中競選總幹事吳思瑤也痛批，「整個台北市政府，都是黃珊珊的競選總部！即使不當副市長，市府壓迫公務員違法助選的作法轉明為暗，一刻也沒停過！」

吳思瑤指出，為了搶救黃珊珊選情，柯文哲領導的市府已經淪喪成為暗黑組織，「行政不中立，罄竹難書；政治凌駕專業，逼迫公務員配合打臉敵對陣營，作為選舉的打手；選舉勝過民意，無視民意需求，對不起人民；抹黑重於救災，柯市府仍以攻擊陳時中作為第一要務。」

吳思瑤痛批，黃珊珊提不出政策，連自己服務25年的內湖交通都不救，當然更急於攻擊陳時中的「士北十年計畫」，以掩護自己的政策無能。