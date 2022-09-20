鄭寶清背骨有理　最硬頸男人降肉《欣儀最政點》

記者李芸樺／台北報導

桃園市長參選人鄭寶清脫離民進黨參選，落得背骨、中共同路人的罵名，他透露壓倒他的最後兩根稻草是蔡英文和鄭文燦，鄭文燦私心指定接班人當馬前卒，而他不聽話「寧願砍頭不被摸頭」，所以民進黨不做民調就推出林智堅和鄭運鵬輪番上陣，讓他痛批:「走了抄襲的來了挺抄襲」更多內幕請鎖定今天下午13:10播出的《欣儀最政點》

鄭寶清接受主持人王欣儀訪問時透露，和民進黨分道揚鑣，他感到痛苦與不捨，但他和民進黨無恩無仇，只是期望它回歸創黨初衷；被罵背骨，但鄭寶清說，歷史上改變社會的人都是背骨的人，他希望改變，就像前輩黃信介說的，當廚師不怕進廚房弄髒臉，搞政治不要怕黑牢，明知道會被抹黑，壓力山大他仍要走下去。

他剖析蔡英文是有強烈意志的人，也可以忍耐，做什麼事就是要達到她的目的。而鄭文燦指定接班人，為的是政商暗黑勢力掛勾，並想繼續當「太上」市長。鄭寶清還說，他和鄭運鵬最大不同，就是鄭運鵬挺抄襲和支持數位中介法。

鄭寶清在藍綠白夾殺下，民調卻有聲勢上漲情況，默默搶了這兩人的票來到7%支持度，鄭寶清強調4個候選人中只有他是在地人，期望月底前再衝上20%支持度，他承諾若當選市長，就請全桃園市民吃雞排。

桃園選戰高潮迭起，更多攻防與政策，請鎖定今天下午《欣儀最政點》節目播出。