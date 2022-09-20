桃園紅綠燈旁現「文字告示牌」！外地人霧煞煞　真實功能曝光

▲原PO發現，桃園的紅綠上還有一塊「文字號誌」輔助。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

網搜小組／閔文昱報導

為遵守交通規則及保護自身安全，許多駕駛在路口左轉時，都會留意是否有亮起左轉箭頭綠燈，不過近日有網友在桃園某處路口發現，紅綠燈上的圓頭綠燈及箭頭綠燈會同時亮起，且一旁還有文字說明解釋燈號代表意義，與其他縣市的燈號號誌有所不同。畫面一出，引發熱議。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見桃園一處紅綠燈旁多了一面文字號誌，上頭顯示當左轉箭頭及圓頭綠燈同時亮起時，代表「對向紅燈放心左轉」；圓頭綠燈單獨亮起時則代表「對向綠燈小心左轉」。對此，原PO也直呼，「本人來自外縣市還真的第一次看到，花了3秒鐘理解～謝謝各位在地人！不管怎樣，轉彎都要注意安全～」

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貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「好溫暖、貼心的標示」、「這設計很棒啊，習慣後就知道好處，車流量大的時候會感謝有它」，不過也有網友認為，「其實這字有點小，而且開車時要看這麼一長串字，真的有點來不及」、「搞這種在地特殊燈號對外地人來說很不友善，到了路口不明究理、無所適從反而更容易肇事」。

桃園市交通局日前解釋，這是因為部分道路受限於路型及路幅，無法佈設左轉專用車道時，因此採用共用車道方式，搭配綠燈早開(提早亮啟)或遲閉(延遲熄滅)方式，讓左轉車輛順利通過路口，並配合「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，於路口號誌設置圓頭綠燈或左轉箭頭綠燈，供駕駛人依循行止，以解決某些路口左轉車流量大的問題。

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