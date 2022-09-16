台鐵號誌故障修3天曝「人力技術斷層」　交長：數位轉型更急迫

▲台鐵號誌故障修了3天。（圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵中秋連假號誌故障，修了3天才穩定，還得借助原廠技師、鐵道專家和退休專業老手的協助，7.7萬名旅客受影響，凸顯台鐵人力、技術斷層的隱憂，交通部長王國材則認為，台鐵是數位化不足，引進備援和偵測系統，靠儀器判斷，數位轉型比增加人力數量更重要。

中秋連假台鐵發生號誌故障史上維修最久紀錄，各界質疑台鐵人力和技術都出現斷層，王國材今出席公開場合受訪時表示，過去3年行政院同意台鐵增加2818名人力增加，台鐵並非人力不足，是數位化不足，很多事仰賴人工處理和師徒制，但台鐵數位化和數位轉型，是現在重要的目標。

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針對台鐵數位轉型，王國材舉例，包括邊坡防護、ATP改善和行控中心等，都是智慧化要推動的，傳統靠人力判斷需要改成數位化，這方面需求比人才更急，包括有新人才進來，現有人力數位化教育訓練，比人的數量問題更重要。

▲台鐵號誌故障讓各界質疑人力和技術出現斷層。（圖／民眾提供）

王國材指出，過去台鐵已經有2818人進來，如果還有不足，事實上沒有設限，若有不足，就會持續增加人力，但他認為數位轉型是最重要的問題。

至於台鐵檢修技術靠經驗傳承，技術出現斷層該怎麼辦？王國材表示，過去台鐵有些老師傅退休後，經驗傳承沒有完整傳給新的一代，過去談教育訓練，並非一個師父帶一個徒弟這樣教，而是應該把經驗錄下來，國外有很多智慧鐵道成果，也應該引進，讓台鐵員工增加這方面知識和配合轉型。

王國材強調，新的台鐵公司組織已經有這樣設計，將研發和教育訓練放在同一個單位，新的知識還有研發成果直接納入教育訓練，轉型智慧化腳步沒有停止，包括引用備援系統和偵測系統，現在都已往這方面走，讓台鐵人力需求比較少一點，出問題可直接看儀器判斷，數位轉型是最重要課題，期盼一起來努力。