號誌真的修好了？普悠瑪號又卡花壇「打臉」　台鐵：不穩定　

▲有網友搭普悠瑪號下午被卡在花壇，號誌綠燈突變紅燈，質疑根本沒修好。（圖／翻攝PTT）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員林=花壇間號誌故障，搶修邁入第4天，台鐵今(9/11)上午11時宣布完成修復測試，列車行車正常，平交道恢復正常功能，不過有網友今下午搭乘普悠瑪號127次北上列車到花壇站後突然卡住，質疑「根本沒修好」。對此，台鐵證實確實普悠瑪號遇到號誌突變，與號誌不穩定有關，強調不穩定情況已降低很多。

台鐵今宣布員林=花壇間號誌故障完成修復測試，列車和平交道恢復正常。交通部下午也指出，經由台鐵局抽換號誌電纜，換用遮蔽係數良好的電纜，並在機房相關計軸器模組加強突波防護，調集頻譜分析儀、示波器及突波吸收器，加強機櫃主件防護，今日起號誌大致恢復正常行車。

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不過有網友搭乘普悠瑪號127次，約下午3時許左右行經平交道附近的花壇路段，原本應該通行的路線卻出現「紅燈」，導致普悠瑪號被迫臨時停車，倒退回花壇，該網友PO文：「笑死，才剛說修好又故障了啦」、「根本沒修好吧」。

▲有網友搭普悠瑪號下午被卡在花壇，號誌綠燈突變紅燈，質疑根本沒修好。（圖／翻攝PTT）

對此，台鐵說明，普悠瑪號行駛時，本來號誌應該是綠燈，卻受到干擾突變，號誌變「紅燈」，訊號因受干擾誤認為路線占用，因此突變成紅燈，列車會自動停車，因為已過號誌機，因此需退回紅燈外，重新打號誌變成綠燈後，才可通行，安全上沒有問題。

台鐵坦言，該起事件確實與這是號誌和干擾源問題有關，但不穩定情況已經降到很少，即便發生不穩定導致號誌改變，也可以很快復原復舊，減少列車影響層面，穩定度也較前幾日提高，目前在可控範圍內。