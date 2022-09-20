ET專訪／生活經驗比柯文哲更豐富　黃珊珊自評1特質贏過前老闆

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、宋良義

文／陳家祥

2022年台北市長之爭備受矚目，國、民兩黨精銳盡出要奪回首都執政權，但無黨籍的黃珊珊卻能在2強相爭中殺出一條血路，至今仍讓民調維持「三腳督」的態勢。面對外界「柯文哲接班人」的標籤，黃珊珊直言，沒有什麼接班，「不是誰可以交給誰」，但柯仍會在選舉中扮演重要角色；而自己與柯文哲最大的不同，在於她敢「做夢」、愛胡思亂想，對於市政有很多的想像。

否認接班人標籤 黃珊珊談柯文哲：同生共死的戰友

競逐市長大位，難免會跟「柯文哲接班人」扯上關係。關於這一點，她強調，這年頭沒有接班人，都是要靠自己努力，「都是市民決定的，不是誰可以交給誰」。

黃珊珊說，柯文哲仍會是很重要的角色，會跟他討論、商量未來政策；她笑說，與柯文哲是同甘共苦、同生共死的戰友，疫情期間每天6小時以上，整整2年10個月，「我每天看到他的時間，比看到我的小狗時間還長，這就叫做同生共死的戰友。」

▲黃珊珊稱前老闆柯文哲為「戰友」，2人有同生共死的情誼。（圖／記者林敬旻攝）



人生經驗比柯文哲豐富 黃珊珊處理市政更圓融

而談到自己與前老闆的相似與不同？黃珊珊說，自己和柯文哲的個性差異很大，但共同點就是，做事都很認真、也都相信公義、透明、公平，「這些東西是我們共同的價值」。

黃珊珊表示，柯文哲常問「為什麼妳都不會說錯話？」，她回道，因為律師、議員的訓練讓她不會說錯話，會想得比較嚴謹；加上在地方服務久、又是女性，也比較圓融、有溫度，「所以我可以在市府碰到很多事情的時候，用比較柔和的方式處理，一樣可以處理到事情解決」。

「我的生活經驗比他豐富。」黃珊珊說，過去在處理攤販的事情，對柯文哲來說就覺得都是違法的，為什麼可以存在？她就會解釋以前是怎樣的發展，「把那緣由講一遍，他就可以理解，然後他就會問怎麼處理比較好？我覺得這就是一個生活經驗的不同」。

黃珊珊認為，柯文哲一路走來的人生經驗，難免讓外界覺得「將本求利」，但事實上，只要跟他說了之後就會改進，「我覺得這市長很好溝通，有事情告訴他，他其實是很能夠吸收、立刻能採納」；此外，當了8年的市長後，走到台北市每一個角落，他已經非常接地氣了。

黃珊珊笑說，她超越柯文哲的部分，應該就是她比較會做夢，「我跟柯市長最大的差別就是，我每天都胡思亂想，想一些很奇怪的事情」，會想未來還可以做些什麼、這個地方應該長什麼樣子，「我會有新的想像，跟局處討論，局處都很興奮」。

黃珊珊表示，自己常說以前生過一場病，於是把每一天都當作最後一天，「所以我今天不做夢，明天可能就沒有了，我就會把事情想得比較遠」。