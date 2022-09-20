　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／生活經驗比柯文哲更豐富　黃珊珊自評1特質贏過前老闆

◎採訪：陳家祥、袁茵
◎攝影：林敬旻、宋良義

文／陳家祥

2022年台北市長之爭備受矚目，國、民兩黨精銳盡出要奪回首都執政權，但無黨籍的黃珊珊卻能在2強相爭中殺出一條血路，至今仍讓民調維持「三腳督」的態勢。面對外界「柯文哲接班人」的標籤，黃珊珊直言，沒有什麼接班，「不是誰可以交給誰」，但柯仍會在選舉中扮演重要角色；而自己與柯文哲最大的不同，在於她敢「做夢」、愛胡思亂想，對於市政有很多的想像。

否認接班人標籤　黃珊珊談柯文哲：同生共死的戰友

競逐市長大位，難免會跟「柯文哲接班人」扯上關係。關於這一點，她強調，這年頭沒有接班人，都是要靠自己努力，「都是市民決定的，不是誰可以交給誰」。

黃珊珊說，柯文哲仍會是很重要的角色，會跟他討論、商量未來政策；她笑說，與柯文哲是同甘共苦、同生共死的戰友，疫情期間每天6小時以上，整整2年10個月，「我每天看到他的時間，比看到我的小狗時間還長，這就叫做同生共死的戰友。」

▲台北市長候選人黃珊珊專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃珊珊稱前老闆柯文哲為「戰友」，2人有同生共死的情誼。（圖／記者林敬旻攝）

人生經驗比柯文哲豐富　黃珊珊處理市政更圓融

而談到自己與前老闆的相似與不同？黃珊珊說，自己和柯文哲的個性差異很大，但共同點就是，做事都很認真、也都相信公義、透明、公平，「這些東西是我們共同的價值」。

黃珊珊表示，柯文哲常問「為什麼妳都不會說錯話？」，她回道，因為律師、議員的訓練讓她不會說錯話，會想得比較嚴謹；加上在地方服務久、又是女性，也比較圓融、有溫度，「所以我可以在市府碰到很多事情的時候，用比較柔和的方式處理，一樣可以處理到事情解決」。

「我的生活經驗比他豐富。」黃珊珊說，過去在處理攤販的事情，對柯文哲來說就覺得都是違法的，為什麼可以存在？她就會解釋以前是怎樣的發展，「把那緣由講一遍，他就可以理解，然後他就會問怎麼處理比較好？我覺得這就是一個生活經驗的不同」。

黃珊珊認為，柯文哲一路走來的人生經驗，難免讓外界覺得「將本求利」，但事實上，只要跟他說了之後就會改進，「我覺得這市長很好溝通，有事情告訴他，他其實是很能夠吸收、立刻能採納」；此外，當了8年的市長後，走到台北市每一個角落，他已經非常接地氣了。

黃珊珊笑說，她超越柯文哲的部分，應該就是她比較會做夢，「我跟柯市長最大的差別就是，我每天都胡思亂想，想一些很奇怪的事情」，會想未來還可以做些什麼、這個地方應該長什麼樣子，「我會有新的想像，跟局處討論，局處都很興奮」。

黃珊珊表示，自己常說以前生過一場病，於是把每一天都當作最後一天，「所以我今天不做夢，明天可能就沒有了，我就會把事情想得比較遠」。

▲黃珊珊登記參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
運動中心天花板崩塌！　柯佳嬿黑底白字「到底都誰蓋的啊」
3天內震163次　「密集地震期」過了？　氣象局解答
快訊／又震！09：23規模4.3地震　最大震度4級
闆娘教唆9人圍毆！　台中男上班首日被逼喝尿、活活打死
英女王國葬 「金球獎視后」黑衣現身！　觀眾看轉播驚呆
媽媽傻眼「國中兒畢旅吃不飽」　曝4700元行程表：學校沒責任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

遭假帳號冒充散布親共言論　高虹安深夜奔警局提告...怒揪藏鏡人

拜登一句話！疫苗股嚇趴　BNT跌近9%殺最深

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

ET專訪／生活經驗比柯文哲更豐富　黃珊珊自評1特質贏過前老闆

ET專訪／今天投票明天上工！陳、蔣還要磨2年　黃珊珊：我能無縫接軌

ET專訪／電動機車補助「8年不會停」　黃珊珊推「路邊充電樁」

ET專訪／黃珊珊擬推便宜版1280月票　構思金額曝光

ET專訪／「我跟著台北一起長大」　黃珊珊要帶領台北邁向永續城市

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

他送鈔票花「要求壞壞」　女友白眼退回被錢噴滿臉

玉里超商倒塌路人狂奔！　他滾地逃命下秒粉塵衝天

強震來襲！愛犬緊張踱步...12歲哥一把抱起躲桌底安撫

大媽「車擋路口」悠哉搬貨　無視喇叭！駕駛：要摸多久

台東「水溝氣爆」竄火舌！ 消防局：油槽不明原因外溢

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

遭假帳號冒充散布親共言論　高虹安深夜奔警局提告...怒揪藏鏡人

拜登一句話！疫苗股嚇趴　BNT跌近9%殺最深

政府外包工程品質又出問題　他揭爛尾幕後：通通都很不要臉

ET專訪／生活經驗比柯文哲更豐富　黃珊珊自評1特質贏過前老闆

ET專訪／今天投票明天上工！陳、蔣還要磨2年　黃珊珊：我能無縫接軌

ET專訪／電動機車補助「8年不會停」　黃珊珊推「路邊充電樁」

ET專訪／黃珊珊擬推便宜版1280月票　構思金額曝光

ET專訪／「我跟著台北一起長大」　黃珊珊要帶領台北邁向永續城市

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

接近921就大地震　氣象局駁：是巧合！「高機率錯動斷層」地區曝

阿北玩抖音認識美女　想幫她教訓「渣男老公」...5千元差點飛了

「曙光小舖」開幕！《甦活人生》報張斗輝盼更生人光明曙光在望

大陸36歲歌手吃檳榔致癌過世　浙江下令「永久禁售檳榔」

「累了不想再跑」殺女友逃亡千里落網　狠心男涉案重大收押禁見

萌爆「狐狸舞」掀狂熱　日本火腿邀原唱「Ylvis」札幌共舞

LIVE／高虹安美國辛辛那提博士論文涉抄襲！　今早10點開記者會澄清

景美女中小黃褲ByeBye　運動服改版「校友喊買10件珍藏」

遭假帳號冒充散布親共言論　高虹安深夜奔警局提告...怒揪藏鏡人

最強樓梯修補！他抖喊「一定能安全度過地震」　網驚：能賣1500萬

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

羽球場標案爆「下架」　桃市回應

拜登承諾出兵保台是失言？　他曝訪問細節：不了解國際政治才這麼說

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

被嗆「投陳時中等於投她」　周玉蔻反擊：你以前如何諂媚我？

天花板塌登上CNN　他：誰還敢投資桃園？

最明確一次！拜登承諾出兵衛台　他曝訪談2重點：戰略模糊正式走入歷史

蔡英文兩岸政策53%人不滿！　比前年暴增13%

周玉蔻成超級助選員？　他酸「水肥大隊隊長」：陳時中票都跑光了

快訊／泳渡日月潭後身體不適　72歲馬英九確診

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

民進黨九合一選情看衰？　他指「上看保10」：綠營2024內部可怕變數

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

更多熱門

相關新聞

專訪／陳蔣要磨2年　黃珊珊：我能無縫接軌

專訪／陳蔣要磨2年　黃珊珊：我能無縫接軌

台北市長柯文哲8年任期將屆滿卸任，國、民兩黨搶攻首都市長選舉，國民黨派出新一代政治明星、立委蔣萬安，民進黨則是由防疫表現聲勢大漲的前衛福部長陳時中出馬，而柯文哲也早就開始布局，2019年即邀請擁有21年議員經驗的黃珊珊入府，先了解市府運作後，順勢成為下一任接班人。

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

高虹安涉抄博士論文　4張圖曝光「複製貼上」鐵證

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝光

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

桃園市長民調　上屆投鄭文燦選民「挺鄭運鵬」不到半數

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

關鍵字：

2022九合一大選2022台北市長黃珊珊陳時中蔣萬安台北市民進黨柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

墨西哥7.6極淺強震　多國海嘯警戒

要國光客運10萬買斷影片　錄影男發文還原過程

梅根真情淚崩送女王　妝容哭花

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

聯電高層「狂賣700張」　網嚇：更慘恐在後頭

近期還有大地震？學者、關聖帝君都預言這區

台左輪860無人機擊殺俄軍反裝甲飛彈車　畫面曝

林襄「46分私密片」香港瘋傳！

工地挖出驚悚白骨　失蹤10年女大生慘遭裹屍

震央「一路往北」　前氣象局長：真的是老天鵝

「天選之人」秘密曝！　科學家揭1關鍵

震不停　1圖看「全台36條活動斷層」

影后上百張裸照遭駭：像被整個星球集體性侵

強震「猴子跳樹」降落！6秒畫面曝

媽轟國中兒畢旅差　貼4700元行程表公審

更多

最夯影音

更多
1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴

1千米高山碰見6.8強震！人甩飛尖叫...聽恐怖山鳴
IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

IU坦承「耳朵出問題」已1年　我無法控制：痛苦如地獄...

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

玉里1家7口烤肉遇強震！晃到站不穩...他慘摔滾4圈

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面