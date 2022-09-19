謝國樑稱當選就送5萬部Gogoro　林右昌列預算批：還沒當選就跳票！

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

年底九合一大選將至，各項政見攻防層出不窮，基隆市長參選人謝國樑去年曾提出免費送年輕人5萬部Gogoro政見，對此，基隆市長林右昌19日反駁「不可能」，林提出5項原因，包含財政紀律法、預算法及相關財源等，林右昌批評，這項政策就算扣除中央和地方汰舊換新最高補助2萬元，也還要花費高達15至35億元，基隆市不可能憑空生出這項財源。

謝國樑免費送5萬部Gogoro政策成為近期基隆市長選戰焦點，林右昌表示，謝國樑免費送Gogoro的政見一定做不到，不要欺騙年輕人，「我就來仔細說說，為什麼他一定跳票！」

林右昌提出5點反駁，包含：

1️、現在一台Gogoro至少要5萬元，一般也要7～9萬元，謝國樑說要送5萬部，少則花25億（每部5萬計算），多則要花45億元（每部9萬計算），就算扣除中央和地方汰舊換新最高補助2萬元，「也還要花費高達15至35億元！」

2️、嚴重違反「財政紀律法」以及「預算法」規定，這筆15至35億元的經費必需由基隆市自己完全負擔，而基隆市是不可能憑空生出這項財源，依法沒有明確財源就不能編預算。

3️、謝國樑說要市府來搞「團購」降低購買Gogoro的成本，這更是欺騙老百姓，政府不是電商，更不是團購主，市政府的採購行為一切都要依照「政府採購法」進行，「怎麼能去搞團購？」

4️、林右昌表示，自己剛剛再跟經濟部確認一次，工業局補助的7000元是以中華民國國民以及公司法人為對象，地方政府購買電動車並不在中央補助的範圍內，「也就是說，市政府買Gogoro，反而沒有中央補助的7000元啦！」

5️、謝國樑稱，每年公益回饋四小時，就能送一台Gogoro，對此，林右昌批評，這種完全不符比例原則的事，「你可以相信嗎？目前，基本工資時薪176元，每年公益回饋四小時，如果折算薪金是704元，就算做100年公益，也不夠換台Gogoro！還沒當選就已經跳票！你可以無能，但絕不可以欺騙年輕人！」

對於林右昌認為「Gogoro」政策不可能實現，謝國樑回應，電動機車現在市面上已經有3萬多的產品，跟他想要採購的預算相近，並非林右昌在造勢場合所誇大的1輛10幾萬元，「只要我當選市長，這個政見一定會落實。」