高虹安「博士論文」遭爆抄襲　3大爭議曝！最重需撤銷學位

圖、文／鏡週刊

有「學霸立委」之稱的民眾黨新竹市長參選人高虹安，近日也爆出博士論文抄襲疑雲！本刊接獲爆料，指高虹安過去在資策會任職期間，曾獲補助赴美研修，並利用機會攻讀美國辛辛那提大學博士學位，但她的博士論文卻大量複製與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容等都一模一樣，卻未在內文引註出處，更未取得資策會授權使用。

▲ 有「學霸立委」封號、投入新竹市長選戰的高虹安，深陷博士論文風暴。（圖／鏡週刊提供，下同）

高虹安

年齡：38歲

學歷：美國辛辛那提大學機械工程博士、台大資訊工程學系碩士

現職：民眾黨不分區立委、新竹市長參選人

經歷：資策會中區產業服務處智慧加值組長、科智企業創辦人、鴻海大數據辦公室主任

▲高虹安（右）日前在節目上公開調侃林智堅（左）碩士論文抄襲案，如今自己也捲入論文疑雲。

雖然高虹安近日已針對論文爭議，大動作赴北檢提告，但並未化解各方對她博士論文涉嫌抄襲的疑慮。

▲捲入論文抄襲風暴，高虹安（左二）8月赴北檢提告。

本刊接獲爆料人士提供的證據，拆解高虹安博士論文的3大爭議，一是未獲資策會授權使用，恐侵犯智慧財產權；二是其論文已符合辛辛那提大學抄襲定義，嚴重需撤銷學位；三是她在取得博士學位後，立刻無縫接軌跳槽到鴻海上班，遭質疑利用公家資源當成職涯跳板，這些爭議行為都將隨著高的參選被一一嚴格檢視。

▲依美國辛辛那提大學（圖）相關規定，高虹安的博士論文恐已構成抄襲，嚴重須撤銷學位。

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