ET專訪／今天投票明天上工！陳、蔣還要磨2年　黃珊珊：我能無縫接軌

◎採訪：陳家祥、袁茵

◎攝影：林敬旻、宋良義

文／袁茵

台北市長柯文哲8年任期將屆滿卸任，國、民兩黨搶攻首都市長選舉，國民黨派出新一代政治明星、立委蔣萬安，民進黨則是由防疫表現聲勢大漲的前衛福部長陳時中出馬，而柯文哲也早就開始布局，2019年即邀請擁有21年議員經驗的黃珊珊入府，先了解市府運作後，順勢成為下一任接班人。

今年台北市長選戰激烈，一共有12名候選人想角逐大位，打破歷史紀錄。擁有親民黨黨籍、又獲得民眾黨主席柯文哲支持的黃珊珊，此次選擇掛無黨籍參選，至今民調與陳時中、蔣萬安2人數字持續拉鋸，首都選戰呈現藍綠白三強鼎立局面。

面對國民黨、民進黨2名候選人來勢洶洶，黃珊珊表示，自己不會評價任何參選人，「我覺得人就交給市民來評價吧！」但可以討論這2名候選人分別提出的事情與政見。

▲黃珊珊擔任台北市副市長時，出席北市國中女生免月兌換生理用品記者會。（資料圖／記者袁茵攝）

針對陳時中拋出提供國小至高中生「適量」多元生理用品政見，黃珊珊在擔任副市長任內，推動補助國中女生每月200元生理用品，「陳時中要擴大，我覺得很好，歡迎他認同我們的政策。」目前北市府之所以僅補助國中女生，是因國小學生發育不一，並非每位國小生都需要生理用品，所以由保健室統一提供，不需要特別處理。

受到學制的關係，國中生戶籍大多為本地居民，但高中可能有外縣市學生來台北就讀。黃珊珊認為，預算必須用在市民身上，高中生要如何分辨居住在新北市或台北市，「我們當然希望推廣，但台北市預算要夠。」且最重要的原因為「當地方政府非法定（社福）預算超過1億元的話，就會被扣統籌分配款。」若北市補助全部的國高中生，預算就會達到1.2億元，屆時則被扣將近3000萬元的統籌分配款。

不僅如此，黃珊珊也希望將生理用品補助視為「平權教育」，北市府每個月補助200元生理用品，倘若學生沒有領完，「我很高興，因為學生不是拼命拿，而是有需要才拿，這就是教育。」第一次試辦時是將生理用品放在校園廁所，進行所謂的誠實教育，「20年前衛生紙放廁所會被偷走，20年後的台灣，誰會走衛生紙？」

▲黃珊珊自豪上任後能無縫接軌，不需要再經過學習、適應的過程。（圖／記者林敬旻攝）



「我的夢想是，未來台北市每個公共廁所都放衛生棉，有需要的人才拿，不需要的人不要拿，就像是衛生紙一樣自然。」黃珊珊透露，目前北市府已向台北捷運商量，在捷運站廁所試放免費的生理用品，「真的有急用就會用，沒有急用的話，我認為你也不會拿，這就是教育。」或許候選人們不明白前因後果，並非只是擴大發錢，而是要擁有教育意義。

至於陳時中拋出坐月子補貼3.6萬元，做為女性候選人、同時也是一名媽媽，黃珊珊認為，現代女性少子化是一個問題，但並非只因金錢，「女性為什麼不生孩子？這是因為她不想被綁住，所以我們應先建立一個『可以沒有後顧之憂的環境』，給她再多錢坐月子還是不會生，且坐月子3萬元也不夠，3.6萬元大概只能買米酒吧！」

黃珊珊表示，自己要建構一個讓婦女安心的環境，希望能夠是「品質好」，要讓托嬰中心、幼兒園請到好老師，而不單純只是發錢，「給我錢卻沒有好老師，那也沒有意義。」市政府應該將錢用在建構環境、培養良好師資，將業者素質提高，建立無後顧之憂的環境，而不是發多少錢的問題。

黃珊珊來自軍警家庭，出生於台中，曾就讀高雄的國中、小，15歲考上北一女後到台北讀書，並非天生擁有很好的環境、資源，「這裡算是我的家鄉了，我靠著自己在台北市一路努力成長。」自己與其他2名候選人最大的差別，就是在台北市服務了24年，「台北的過程，就是我的成長過程，我跟著這個城市一起長大，如果今天就是投票日，我明天便能上班。」

相比之下，黃珊珊覺得蔣萬安、陳時中看起來還得適應一段時間，因為她在市政府服務近3年，現有政策、未來規劃已存在腦袋中，業務上比另外2人嫻熟很多，且自己認識市府公務員20年，科長、副局長、局長幾乎都是從小科員起就開始交流，因此知道這些人的工作效率與能力，「用人、資源分配與輕重緩急，那些事要特別優先做，要用什麼人做什麼事，這不需要花時間熟悉嗎？」

「立刻上手，無縫接軌。」黃珊珊提及，自己有21年市議員經驗，台北市所有法規、規定，都市更新各項不同獎勵措施，並非1、2天可以熟悉，對手們可能要先磨練個2年，且其他陣營提出發2、3倍的錢，「財政紀律在哪裡？」要先找到錢才可以花錢，當家的人要思考哪些預算可以挪動、哪些不可挪動，「你沒經歷過，就只是在舉債。」

儘管對手蔣萬安擁有立委經驗，黃珊珊認為，立委認知的中央法規與地方法規有差，大家都必須要努力，並非誰一定不行、誰一定可以，但「至少我應該是不用再學習了，我不需要向市民證明能不能當市長，他們（陳時中、蔣萬安）還得證明誰才是適任的市長。」