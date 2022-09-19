八德運動中心天花板震塌　桃園藍營重批：工程品質竟推給營運者

▲八德羽球館天花板震塌！桃園市議會國民黨團重批：工程品質有瑕疵？（圖／黨團提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市八德國民運動中心羽球館天花板，遇三級地震就崩塌，造成1人受傷，桃園市議會國民黨團19日召開記者會，痛批剛啟用就出事，質疑工程品質有瑕疵，嚴重傷害桃園市整體形象，要求市府針對全市公共建築物全面總體檢，保障市民安全。

今天出席記者會的黨團市議員，包括總召徐其萬、執行長徐玉樹、市議員舒翠玲、陳美梅、梁為超、詹江村、黃婉如等人，他們砲轟八德國民運動中心羽球館剛啟用，只不過遇到三級地震，整個天花板就崩塌，明顯是一項嚴重工程品質瑕疵，事後市府還企圖推卸責任。

總召徐其萬要求，針對羽球館天花板崩事件，黨團要求市府對全市公共建築物體檢，提升工程品質，避免類似憾事重演。市議員舒翠玲指出，市府把羽球館天花板崩塌問題導向廠商更換燈具所造成，但是她今天親自到現場查看，發現3樓同樣的天花板及燈光工程，遇到地震完全沒有問題，她認為一個三級地震，五樓的羽球館居然就發生如此嚴重瑕疵，她要求桃園市政府全面檢測，避免再發生憾事。

「八德羽球館天花板崩塌影片在網路流傳，嚴重傷害桃園市整體形象」，市議員梁為超抨擊，這已經造成外界認為桃園建設是否做得很爛的印象，他要求市府立即追溯瑞助營造在桃園市承包的各項工程，是否還有其他問題。

市議員詹江村指出，民進黨面對八德羽球館天花板崩塌事件，不但打太極拳而且把事情弄得很複雜，把問題導向救國團，並說總經費才188萬元，事實上，總體經費是14億元，從啟用以來，包括冷氣、廁所、沐浴間都出問題。他認為12億元的新竹棒球場做得很差，連廁所的門板都裝反，但14億元的工程同樣做得更爛，一個天花板，居然禁不起三級地震崩塌，這才是問題的癥結點。

執行長徐玉樹批評，八德羽球館遇三級地震就崩塌，有如豆腐渣工程，也讓大家警覺，在鄭市長任內，曾經發生過平鎮文化停車場倒塌，造成一死二傷，但市府沒有痛定思痛，仍然透過統包方式，發包工程，他要求選舉期間，鄭市長應立刻停止選舉行程，帶著局處首長查勘桃園市的建築物，不要整天帶著候選人到處拉票。

市議員朱珍瑤呼籲市政府不要逃避責任，明明是市府與廠商問題，卻推給營運中心，她要求要由第三方專業單位找出羽球館天花板崩塌之問題所在， 而不是市府自己檢查、自己回報。