超商受震倒塌！徐榛蔚關切拆除進度　傅崐萁：政府力量快進來

▲花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁一早親赴玉里受震倒塌超商關切拆除進度。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

918地震對花東一帶造巨大災害，花蓮縣長徐榛蔚18日於玉里過夜坐鎮指揮，19日一早抵達玉里鎮7-11倒塌處了解拆除進度，並對六十石山民宿業者和居民伸出援手接納受困遊客表達感謝之意。

▲▼拆除工作預定19日全部完成。

徐榛蔚表示，花蓮是觀光城市，縣府團隊在經過屋主同意下拆除倒塌建築物，希望拆除進度盡速完成，讓玉里鎮的市容盡快恢復，讓民眾恢復日常生活。

因地震影響造成六十石山道路中斷，遊客受困一事，徐榛蔚指出，現在由鄉公所跟公路總局的重型機械已經進駐，對於路面跟障礙物都不斷在推進跟排除，感謝山上的民宿跟民宅對遊客伸出援手，讓受困旅客可以安心留宿過夜，攜手合作度過艱難的一夜。

▲傅崐萁（前左二）表示，希望國家的力量趕快進來安定民心，讓民眾恢復正常生活。

立法委員傅崐萁表示，謝謝全國民眾的關心，感謝國軍、慈濟志工人員都到災難現場為受災民眾服務。這次災情有長富大橋、崙天大橋和高寮大橋的斷裂受損，還有路面破損都需要積極拆除並且重建，倒塌、損毀的建築物都會在今天拆除完畢，包括春日國小在內，接下來希望國家的力量趕快進來安定民心，盡快讓民眾恢復正常的生活。