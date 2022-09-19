玉里出租套房樓梯躺地！戶外鷹架成回家路　房客驚喊：不敢再住

記者游宗樺、翁子皓／花蓮報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，尤以玉里鎮受損最嚴重。玉里鎮一間燦坤的2樓為出租套房，裡面約有11間套房，強震之後房屋損毀嚴重，水泥製的樓梯甚至直接躺地無法使用，10名房客驚嚇之餘不敢再住，其中4人打算前往安置中心，其餘6人則前往朋友家或其他地方借住。

▲花蓮玉里一間燦坤2樓有11間出租套房，強震導致房屋破損，水泥樓梯水平躺下，10名住客因驚嚇不敢再住，。（圖／記者游宗樺攝）

房客表示，昨天強震讓連接1、2樓的水泥製樓梯直接斷裂躺地無法使用，最後經由房東在戶外搭建臨時的鷹架鐵梯才能順利下樓，另外牆壁也傾斜裂開，門框變形需要用踹的才能踹開，倉皇之下帶著一些隨身物品後暫住朋友家，今天本來要前往臨時安置中心，但在房東介紹下，改前往房東介紹之處暫居，另有名房客返家收拾東西時，見屋內傢具東倒西歪，嚇得直說不敢再住。

▲燦坤樓上約有11間出租套房。（圖／記者游宗樺攝）

▲有房客返家收拾東西，見物內傢具東倒西歪，嚇得直說不敢再住。（圖／記者游宗樺攝）

▲因水泥樓梯損毀，房東在戶外搭建臨鐵梯逃離。（圖／記者游宗樺攝）

目前玉里鎮公所準備臨時安置中心，備有48床供民眾使用，並提供食物、毯子等基本物資。

▲花蓮玉里鎮公所準備臨時安置中心。（圖／記者游宗樺攝）