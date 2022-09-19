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晃到站不穩！玉里一家7人奔逃「3人慘摔」　網驚：光看就痛

網搜小組／鄺郁庭報導

花東最近連日地震，但台東池上18日下午2點44分發生規模6.8強震，讓對地震都快無感的花東人也嚇逃。網上就流出一段監視器畫面，玉里一戶人家原本在門口烤肉，感覺到地震來時，還坐著靜觀其變，隨著一個大晃動，嚇得丟下烤爐直奔門外，卻因為實在太搖根本站不穩，7人中有3人慘摔，讓網友也直呼痛。

有網友在「●【爆料公社】●」轉傳一段抖音影片，監視器記錄下9月18日下午2點44分的強震，PO影片的人還在畫面上方寫下，「本來開心的烤肉」，下面則標出地點是玉里。只見當時有1位大人帶著3個小朋友坐在門口烤肉，感覺到有地震時，4人還愣了一下，意識是強震來襲，馬上嚇得丟下烤爐往路上衝去，接著屋裡還衝出3個人倉皇逃出。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆料公社）

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▲強震讓一家7人中慘摔3人。（圖／翻攝自爆料公社）

因為強震的關係，不僅室內物品被搖落，門口的魚缸水也撒出來，一開始坐在門口的大人在逃跑時還整個站不穩，不僅重跌在路上，還翻了好幾圈。另外，從屋裡逃出的3人中，有個小女生慘摔趴地，卻顧不上痛得馬上爬起，後面跟出的女子也滑了一跤、重重坐在地上。

影片一出，許多人都相當心疼花東民眾，「看他們摔的，我都覺得好痛」、「最後一個感覺很痛」、「真的大到走路都不穩耶！希望一切平安哦」、「突然發現，花蓮台東的朋友，能瞬間判別地震的強弱～超厲害的瞬間奔襲～」、「好可怕，大到不用猶豫直接跑」、「看到這樣摔真的好痛哦！都平安無事吧？」

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