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6.8強震釀災！玉里倒塌超商前「1暖心照」　千人感動：天佑台灣

記者朱祖儀／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8強震，花蓮玉里傳出大大小小災情，不僅3層樓房子等建物倒塌，多處橋樑、道路也被震到斷裂。一名網友就PO出暖心照片，希望能鼓勵所有受到影響的民眾，「再大的困難，都要攜手走下去」。文章曝光後隨即吸引超過2千人按讚。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」PO出一張照片，看到該畫面應該是在花蓮玉里超商倒塌後拍攝的，大型機具正在清理地上的建築殘骸，不過同時也可以看到一對老夫妻手牽著手，往著前方走去的模樣，搭配金黃色的夕陽，讓人感覺到滿滿的希望和力量。他也在文章中鼓勵眾人，「玉里，再大的困難，都要攜手走下去。溫暖的陽光灑下，就會有希望」。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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▲原PO分享暖心照。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不少人看到後紛紛留言表示，「我的故鄉，玉里人加油」、「加油，天佑花蓮，天佑台灣，台灣加油」、「加油，玉里好山好水好人情，平安了」、「時間不會為此停留，我們只能努力過的更好！只要有希望就不會絕望」、「玉里、池上、關山加油」、「辛苦了，有你們真好，謝謝您感恩」、「保佑遇難的能大事化小、小事化無，阿彌陀佛」、「天佑花東，平安」，另外也有人提醒，「大家要注意安全，之後還會有餘震」。

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