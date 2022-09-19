3橋難修！台鐵花蓮=台東路線中斷　得等「1個月以上」才有望通車

▲東里站災損現況。（圖／記者湯興漢攝）



記者李宜秦／台北報導

昨天下午台東池上發生6.8強震，後續餘震不斷，花東公路及鐵路大受影響，交通部長王國材表示，目前台鐵花蓮＝台東區間以類火車接駁，預計25日前修復軌道挫屈隆起，接著還得進行三座大橋包括萬隆、玉里、東里等橋樑修復，預計修復時間為一個月以上。台鐵局表示，會評估是否部分路段先通車。

王國材表示，目前公路總局正在處理公路路面凸起、伸縮縫等問題，不影響用路人，會採取一面施工、一面通車的修復模式。

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鐵路方面，共有11處軌道挫屈隆起，預計25日前能修復完畢。但較棘手的是三座大橋的修復，今日中午會委託工程顧問團隊到場鑑定，初步估計修復時間要花一個月以上。

▲王國材視察東里站。（圖／記者湯興漢攝）

王國材表示，這期間台東到花蓮火車停開，改由類火車載送旅客，每天6到20時開車，每小時一班車，會視等候乘客數量機動加班。

台鐵局副局長馮輝昇表示，通車時間待評估，等到軌道挫屈修復完畢，工程車才能進入東里站處理月台塌陷，並將傾斜的自強號拉走，這些工作需配合吊車怪手才能進行。

馮輝昇指出，由於往北還有三座橋樑需要修復，所以通車時間至少也要一個月以上，內部會針對搶通狀況評估，有可能部分路段先恢復通車。

▲東里站火車翻覆出軌。（圖／記者湯興漢攝）

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