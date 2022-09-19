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蔡英文快閃災害應變中心　蘇貞昌致歉坦承作業疏失：應改進

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨晚視察中央災害應變中心。（圖／災變中心提供）

記者呂晏慈／台北報導

連兩日地震造成花東地區屋倒、橋斷災情，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌18日晚間視察中央災害應變中心，遭藍營批評致詞完沒有與地方首長連線就離席「冷血」。對此，蘇揆19日中午前往花蓮視察東里車站受損情形後受訪說，當時總統和自己都不知道還有地方連線，這是作業上的疏失，「抱歉，應該要改進」。

蘇貞昌今天中午受訪表示，昨天第一時間中央就成立災害應變中心，指揮官、內政部長徐國勇進駐，他也在下午4點就趕抵現場，而在地方的救助團隊，包括花蓮縣政府、台東縣政府也都在第一時間努力搶救，他都表示肯定。

蘇貞昌說明，昨天4點進駐災害應變中心時，也都有各種工作人員跟地方的連線作業，到了晚上，總統在全國公務繁忙時，還特別趕到中央災害應變中心，聽取報告、下達指示、關懷災情，因為過程中沒有把跟地方連線的畫面抓上來，所以總統和自己都不知道還有地方連線，甚至有地方同仁在現場，這是作業上的疏失，「抱歉，應該要改進」。

蘇貞昌表示，搶救災害一定要中央地方密切合作，所以今天他帶著團隊趕到花蓮及台東，要看相關的災情，也對於第一時間進行搶救的醫護人員給予肯定與感謝，對於傷患也給予慰問，同時，針對災情剛才也聽花蓮縣長徐榛蔚詳細說明，對於受災相關應有的建設，他特別要求相關部會一定要盡快給予幫忙，排除民眾不方便之處，中央也會給予相關經費，讓建設能夠趕快做好。

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