　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開車感覺到地震...震度至少4級以上　防災專家：靠邊停留在車上

▲地震災情。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東18日大地震，民眾人紛紛向專家請教避難守則，防災專家林金宏表示開車遇上有感地震，馬上靠邊停，留在車上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者翁子皓／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，至今餘震不斷，讓許多民眾非常害怕，到處尋找地震的避難守則。針對開車遇到地震時該怎麼辦，防災專家林金宏提出建議，他表示開車時能感受到的地震，一般來說震度至少4級以上，建議立刻靠邊停，並留車內較安全。

有鑑於民眾對於地震的擔心，林金宏特地開臉書直播，針對遭遇地震時的防範措施提供建言，解決民眾的疑慮。當被網友問到開車遇到地震時怎麼辦，林金宏表示開車、騎車會感受到地震，通常表示震度4級以上，他建議如有感覺到震動，或收到國家警報，建議立即靠邊停，並留在車內。

林金宏指出，如果搭乘捷運時遇到地震，務必要緊抓吊環，如果是坐火車時碰上地震，一隻手可以緊抓把手、或是前方的椅背，另一隻手保護頭頸部，並要留意上方放置行李處，是否有東西會掉下來。

▲台東6.8地震，台鐵花東線出軌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台東6.8地震，台鐵花東線出軌。（圖／記者游瓊華翻攝）

內政部消防署的防災知識網頁中提到，行進間車輛可能不易發覺輕度地震，但高強度地震下，可能會導致翻車、車禍，因此在收到警示、或是發覺可能當下正發生地震時，要馬上安全減速，開啟警示燈，靠路邊空曠處停車，確認地震停止之後再繼續前進，此外開車時若能選擇，要避開建築旁、樹下、高架橋下等高風險地帶。

地震,6.8強震,918地震,花蓮,玉里,高寮大橋（圖／記者黃彥傑翻攝）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「3D剪裁」PLAYBOY平口褲超優惠！包覆性、舒適度都滿分

ET快訊
快訊／今增31死！　本土+28210
玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌　小隊長：驚心動魄
田馥甄哽咽道歉！　取消2演出「補償歌迷方式」出爐
震央一路往北！　氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震
好市多商品放超高「強震後沒掉下來？」　內行揭1細節：要倒真的
李芷婷求「放過我」突連PO黑白文！　強忍長期迫害：真的夠了
918強震罹難者現場曝！　水泥廠塌成廢墟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉詐領助理費羈押191天　嘉義市議員戴寧80萬交保「當庭落淚」

大馬歌手背3條通緝　躲飯店鬧事又被查獲吸安！勒戒未滿3年慘了

玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌　小隊長：驚心動魄

新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談　選情查察列選舉工作重點

918強震首位罹難現場曝！水泥廠鐵皮屋塌成廢墟　辦公室深鎖無人

孕婦攔路敲警車窗！懷孕8個月突然身體不適　花蓮警車鳴笛送醫

廟公夢到狗卻找不到！原來藏金爐當產房　救出9幼犬惜1死2重傷

開車感覺到地震...震度至少4級以上　防災專家：靠邊停留在車上

還沒玩到就地震！1行11人困六十石山　熱褲妹驚喊：晃到車快掉下去

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯「重心不穩」下場慘

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

涉詐領助理費羈押191天　嘉義市議員戴寧80萬交保「當庭落淚」

大馬歌手背3條通緝　躲飯店鬧事又被查獲吸安！勒戒未滿3年慘了

玉里小七「搜救視角曝」！餘震不斷隨時會塌　小隊長：驚心動魄

新北檢赴蘆洲分局召開查賄座談　選情查察列選舉工作重點

918強震首位罹難現場曝！水泥廠鐵皮屋塌成廢墟　辦公室深鎖無人

孕婦攔路敲警車窗！懷孕8個月突然身體不適　花蓮警車鳴笛送醫

廟公夢到狗卻找不到！原來藏金爐當產房　救出9幼犬惜1死2重傷

開車感覺到地震...震度至少4級以上　防災專家：靠邊停留在車上

還沒玩到就地震！1行11人困六十石山　熱褲妹驚喊：晃到車快掉下去

搭捷運挺下半身貼辣妹臀部　色男辯「重心不穩」下場慘

傳10月下旬開放邊境　王必勝：還沒確定日期「會提早宣布讓大家準備」

現代「國產7人座MPV」Custin實車現身！第2排皇家座椅媲美頭等艙

立法院23日開議杯葛蘇貞昌？　國民黨團提四要求：視救災情況決定

全面淨化選前治安　南警強力掃蕩不法資金28億

快訊／本土BA.5增106例「佔比近6成」　羅一鈞：蓋過BA.2持續上升中

近期還有大地震？學者、關聖帝君預言「這地區」　網嚇：剉咧等

鍾東錦競選總部今落成　徐定禎總部9／21成立

人妻結婚8年才知「老公以前是女的」　崩潰提告：全家都知情

二寶周歲宴超浮誇！劉伊心比照「婚禮規格」賓客看傻

快訊／今增31死！40多歲癌男「接種三劑疫苗」　確診12天亡

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

社會熱門新聞

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

玉里小7最新倒塌畫面！他滾地逃命下秒「粉塵衝天」

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

住家被判違建遭拆…夫妻陳屍家中！新北市府回應了

玉里7-11連夜拆除　「保險櫃」挖到了

快訊／落石擊中休旅車　六十石山最新畫面曝

春日國小不敵強震「空橋應聲斷裂」　最新狀況曝

即／屏東旅館女屍案　男友「環島逃亡」3天落網

400人困花蓮六十石山　鄉長曝今早最新情況

地震狂搖！1家7人肉烤到一半驚逃　他慘摔翻滾4圈

即／台東橘子山也崩了　居民驚喊走告：走山了

崙天大橋斷裂最新畫面曝！農民怒喊：作農不方便啦

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

更多熱門

相關新聞

台東強震追原因　經濟部地調所勘查中：池上斷層可能性高

台東強震追原因　經濟部地調所勘查中：池上斷層可能性高

台東縣池上鄉昨（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，深度僅7公里，為今年以來最大地震；針對地震原因，經濟部地調所構造與地震地質組長林啟文指出，地震靠近歐亞板塊與菲律賓板塊交界的破碎帶，已派員至台東池上斷層勘查，觀察是否有露出地表或對民眾有危害的斷層，地震主因須待調查結果出爐才能判定。

地震快跑or先躲？急診醫推「另1項生存本能」

地震快跑or先躲？急診醫推「另1項生存本能」

氣象局：中央山脈大斷層不存在

氣象局：中央山脈大斷層不存在

震央一路往北！氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震

震央一路往北！氣象局：未來2天仍可能有規模5以上餘震

「豪」有心！林書豪為台灣地震祈福

「豪」有心！林書豪為台灣地震祈福

關鍵字：

地震防災指南開車時碰到地震林金宏

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

學者預測下個強震可能在這地方

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

星巴克9／19起「全品項買一送一」

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

「2023請假攻略」來了！請4爽休16天

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

李芷婷求「放過我」凌晨連發黑白文！

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

快訊／東部地震　全台有感搖晃

快訊／災變中心「唸完稿就走」挨轟冷血　蔡英文道歉了！

更多

最夯影音

更多
IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面