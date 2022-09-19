開車感覺到地震...震度至少4級以上　防災專家：靠邊停留在車上

▲台東18日大地震，民眾人紛紛向專家請教避難守則，防災專家林金宏表示開車遇上有感地震，馬上靠邊停，留在車上。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者翁子皓／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8地震，造成花東地區屋倒、橋斷，至今餘震不斷，讓許多民眾非常害怕，到處尋找地震的避難守則。針對開車遇到地震時該怎麼辦，防災專家林金宏提出建議，他表示開車時能感受到的地震，一般來說震度至少4級以上，建議立刻靠邊停，並留車內較安全。

有鑑於民眾對於地震的擔心，林金宏特地開臉書直播，針對遭遇地震時的防範措施提供建言，解決民眾的疑慮。當被網友問到開車遇到地震時怎麼辦，林金宏表示開車、騎車會感受到地震，通常表示震度4級以上，他建議如有感覺到震動，或收到國家警報，建議立即靠邊停，並留在車內。

林金宏指出，如果搭乘捷運時遇到地震，務必要緊抓吊環，如果是坐火車時碰上地震，一隻手可以緊抓把手、或是前方的椅背，另一隻手保護頭頸部，並要留意上方放置行李處，是否有東西會掉下來。

▲台東6.8地震，台鐵花東線出軌。（圖／記者游瓊華翻攝）

內政部消防署的防災知識網頁中提到，行進間車輛可能不易發覺輕度地震，但高強度地震下，可能會導致翻車、車禍，因此在收到警示、或是發覺可能當下正發生地震時，要馬上安全減速，開啟警示燈，靠路邊空曠處停車，確認地震停止之後再繼續前進，此外開車時若能選擇，要避開建築旁、樹下、高架橋下等高風險地帶。